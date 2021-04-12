公視臺語台全新戲劇品牌「台語有影」，今年推出由周美玲編劇與執導的電視電影《弓蕉園的秘密》，12日舉辦特映會，導演周美玲率主要演員陳妤、劉倩妏、陳慕義、孫綻、徐宇霆、翁嘉薇出席。以植劇場《戀愛沙塵暴》獲金鐘最佳新人的陳妤，此次揮別長髮化身癡情女子漢，和曾與日本影后宮澤理惠競逐東京影展最佳女主角的劉倩妏，躲香蕉園大談禁忌戀情，兩人濃情四溢、甜蜜熱吻到滾床單。

陳妤在《弓蕉園的秘密》中飾演的孟娟，邀請書蘭(劉倩妏 飾演)來自家的香蕉園幫忙，兩人同睡一間房間、一張床鋪，書蘭堅持要跟孟娟緊靠在一起，孟娟害羞不願意，書蘭一句「妳答應要陪我睡來抵的」，讓兩人的感情瞬間升溫，親吻後一同入夢鄉。

陳妤與劉倩妏在《弓蕉園的秘密》有激吻戲。（公視台語台提供）

陳妤與劉倩妏在《弓蕉園的秘密》有精采對手戲。（公視台語台提供）

對於女女激情戲，陳妤透露：「導演開拍前有安排我跟倩妏排練，原以為只是體力訓練，到了現場才知道是排練情慾戲，排戲比起戲裡更激烈一百倍，進入練習室還有滴蠟燭營造非常多浪漫的氛圍，氣氛堆疊，最後讓我在親吻倩妏時流下了眼淚，眼淚還流到倩妏臉上，導演真的很厲害，讓我們的情感立刻培養出來。」這是她首次挑戰扮演女同性戀者，也因此在開拍前做了許多功課，參考很多女同性戀的電影，與劉倩妏在片中有很多親密戲碼，對她很具挑戰性，因為在鏡頭前要放得很開不容易，謝謝導演給予很多鼓勵和幫助，「看片時我就心臟跳加速、臉好燙喔」。

《弓蕉園的秘密》主創主演團隊翁嘉薇（左起）、孫綻、陳妤、劉倩妏、陳慕義、導演周美玲、徐宇霆。（吳松翰攝）

金鐘影帝陳慕義飾演陳妤、孫綻的爸爸，希望兒子能繼承家業種植香蕉園，卻發現兒子不務正業搞政治，憤而拿竹竿狠打並趕出家門。首次與周美玲導演合作的陳慕義表示：「很榮幸能參與《弓蕉園的秘密》這部電視電影，講述我兒時經歷的白色恐怖時期，導演如實呈現出白色恐怖時期的諸多細節。」現實中與女兒感情很好的陳慕義，被問如果女兒是同性戀者？他表示：「我希望我的女兒能夠過她想要的生活，平平安安幸福的活著這樣就足夠了。」

孫綻分享被陳慕義拿竹竿狠打的戲碼：「一開始劇組是準備打了不會痛的棒子，但是慕義哥希望能真實呈現戲裡的情感，所以找了真的竹竿，也因為這樣我當時真的被打得很生氣；那個年代是不太能對長輩發怒的，當下立刻激起我對父親的真實情感，把所有憤怒和壓抑的情緒一次表現出來，真的像慕義哥說的這樣更能表現真實的情感。」孫綻也說，導演在開拍前給他三大疊厚厚的歷史書籍，要他就努力專注在抗爭的戲份就可以，第一次嘗試動作武打戲，演得超級過癮。

陳妤與劉倩妏在《弓蕉園的秘密》有精采對手戲。（吳松翰攝）

孫綻出席《弓蕉園的秘密》特映會。（吳松翰攝）

《弓蕉園的秘密》以美麗島事件作為故事背景，書蘭(劉倩妏 飾演)和孟修(孫綻 飾演)分別被政府盯上，被強行抓至監獄嚴刑拷打數日。劉倩妏表示：「《弓蕉園的秘密》講述的是台灣人的切身之痛白色恐怖時期，當時連思考的能力都會被剝奪，因為演這部電視電影讓我對台灣有了更多認識。」而拍攝刑求是在以前真實的刑求現場鼓山洞進行拍攝，到了現場感覺到非常強大的壓迫，彷彿裡面還存有靈魂的感覺讓她非常害怕，劇組給她保平安的紅包，也在片場掉了出來，甚至在片場聽到怪聲音，嚇得她立刻回去收驚。

(中時 )