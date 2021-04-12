面對產能供不應求，導致全球晶片大缺貨，外傳美商電動車大廠特斯拉有意派人來台，不過由於美國目前並未列在低風險或中低風險國家，不符合現行短期商務方案，外界關注，是否針對有打過疫苗的重要商業客戶放寬檢疫，例如縮短居家檢疫天數，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，會參考其他國家作法，根據個案研議如何縮短檢疫天數。

縣市首長帶頭接種AZ疫苗 指揮中心召開記者會說明 ｜2021.04.12

莊人祥今天在指揮中心疫情記者會中指出，的確有一些申請個案非低風險或中低風險國家，由於不適用短期商務方案，但有施打疫苗的商務客，會根據個案做決定，包括起飛前要採檢、入境後每幾天要採檢一次、其會面或外出動線的特殊安排等措施，都需經過主管機關評估，送防疫計畫到指揮中心，才有可能成行。

面對未來有打過疫苗且有商務需求的人，入境後是否可放寬檢疫？莊人祥證實，指揮官陳時中有指示要研議如何縮短檢疫天數，正在參考其他國家做法，但仍需要專家評估後，才有辦法做後續的規劃，上路時程未定。

圖為低風險及中低風險國家列表。(指揮中心提供)

莊人祥表示，的確有些個案不符合我國現行所規定的短期商務國家，對於有商務需求的民眾，可否縮短檢疫天數，莊人祥說一直都有在研議，會根據個案做決定。

外媒報導，目前半導體和晶片屬於稀缺資源，美國半導體協會坦承，為了降低成本將生產製造轉移至亞洲，造成當前半導體缺貨危機，外傳出特斯拉CEO馬斯克將計畫搭專機來台爭取晶片，由於美國仍屬高風險國家，對於特殊個案的防疫相關作業，莊人祥表示一直有在研議中。

(中時新聞網)