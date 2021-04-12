馬來西亞的輕型戰機計畫(LCA)進入最後階段，很可能在韓國FA-50「金鷹」戰機，與巴基斯坦-中國大陸聯合設計的JF-17「雷電」(大陸稱為梟龍)戰機最有可能，不過消息人士私下認為，JF-17的得標機率又高過FA-50。

韓國時報(Korea Times)報導，馬來西亞空軍想要汰換已經老化的俄羅斯MiG-29戰機，再加上馬國的財政能力有限，因此這場價輕型戰機的國際競標案特別在乎低價，因此高價位的F-16，F/A-18，或是法國飆風(Rafale)、瑞典JAS-39就沒有通過初選，通過初選的都是市面上最廉價的幾種輕型戰機，包括印度的光輝戰機(Tejas)、韓國FA-50金鷹，還有JF-17。

FA-50是韓國航太工業公司（KAI），與美國洛克希德馬丁(Lockheed Martin)合作的，是T-50超音速教練機的一種變型，仍然是雙座配備，但是具有武裝攜掛能力。

自2013年10月正式量產以來，FA-50已經有60架的產量，除韓國空軍自用以外，也出口到伊拉克、菲律賓和泰國。

然而，印度光輝戰機與JF-17的報價比FA-50更低，進一步分析，JF-17似乎更有優勢，比如JF-17使用的RD-93引擎，剛好與馬來西亞MiG-29戰機使用的RD-33為同一族系，而且JF-17的後續改進型也更齊全。

(中時新聞網)