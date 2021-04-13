區域全面經濟夥伴協定(RCEP) 2020年11月完成簽署，廣西南寧作為中國與東協國家的「門戶」，區域位置更顯重要。11日在廣西南寧舉行的人民代表大會第六次會議上，決定要全面建設中國—東協空中走廊，爭取恢復受疫情影響的至寮國永珍、越南河內等東協各國首都空中航線，推動形成南寧作為東協區域性航空樞紐與桂林國際旅遊機場雙驅動的航空格局。南寧市台協會長周代祥表示，RCEP涵蓋全球約三分之一人口，經濟總值占全球國內生產總值約30％，南寧市作為面向東協國家開放合作的區域性國際城市和「一帶一路」有機銜接的重要門戶城市，蘊含著巨大機遇，南寧市台協將發揮好橋梁和紐帶作用。

南寧市第十四屆人民代表大會第六次會議11日開幕，南寧市代市長孫大光表示，今年南寧市將深化以面向東協為重點的開放合作，加強大能力運輸通道建設，加快建設南寧陸港型國家物流樞紐，依託中新南寧國際物流園、南寧國際鐵路港，打造多式聯運體系，實現南寧至越南集裝箱班列200班次以上。

南寧是中國距離東協最近的省會城市。近年來，南寧市加快構建面向東協的國際物流大通道，據介紹，廣西將籌措30多億元人民幣資金支持交通建設，支持貴陽至南寧、南寧至邊境城市崇左、南寧至玉林、柳州至梧州，打造客快貨暢的鐵路公路立體交通網。在航空部分，則要爭取恢復受疫情影響的至寮國永珍、越南河內等東協各國首都空中航線，未來爭取開通1至2條南寧至東南亞、南亞全貨機航線，推動形成南寧作為東協區域性航空樞紐與桂林國際旅遊機場雙驅動的航空格局。

南寧市台協會長周代祥表示，東協10國以及中國、韓國、日本、澳洲和紐西蘭於2020年11月正式簽署RCEP，成為全球最大自由貿易區，RCEP涵蓋全球約三分之一人口，經濟總值占全球國內生產總值約30％，RCEP所有成員國正推動該協定於明(2022)年1月1日生效。除了新加坡，中國和泰國已完成批准RCEP將上路將重塑全球貿易，RCEP雖未盡完美，但在新冠肺炎持續擴散與美國先前採取貿易保護主義背景下，RCEP的簽署對於促進全球貿易流動與帶動各國經濟成長仍有指標意義。

周代祥表示，看好大陸「十四五」規劃，將以「十四五」規劃為契機，尋求更多投資機會，南寧市作為面向東協國家開放合作的區域性國際城市和「一帶一路」有機銜接的重要門戶城市，蘊含著巨大機遇，南寧市台協將發揮好橋梁和紐帶作用。

(旺報 )