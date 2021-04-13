新北市中和警分局陳姓偵查佐服義務役時，在海軍陸戰隊服役退伍後從警，憑著優異的體力4月2日、6日接連破獲2起毒品案。（中和警分局提供）

新北市中和警分局陳姓偵查佐服義務役時，在海軍陸戰隊服役退伍後從警，憑著優異的體力4月2日、6日接連破獲2起毒品案。（中和警分局提供）

新北市中和警分局陳姓偵查佐服義務役時，在海軍陸戰隊服役退伍後從警，4月2日、6日接連破獲2起毒品案，儘管嫌犯攜帶槍毒狂奔逃逸，陳員憑著優異的體力雙方追逐約500公尺，仍順利將嫌犯壓制，連偵查隊同仁都誇他「勇猛！」

據悉，40歲蘇姓通緝犯遭發布毒品通緝犯，應入監執行8年徒刑，2日晚間9時許開車行經新北市中和區連城路，中和警分局獲報前往查緝，陳員等人一路尾隨，趁蘇嫌停靠路邊購物時上前查緝，蘇嫌一度要開車門逃逸，仍被優勢警力壓制。

警方於車內查獲毒品海洛因4.33公克，同車內尚有35歲賴姓女子及38歲楊姓男子，訊後依違反《毒品危害防制條例》法辦。

此外，陳員獲報40歲黃姓男子意圖要販售毒品，6日清晨5時許再度前往新北市鶯歌區尖山路埋伏，趁黃嫌要取車離開之際，立即上前查緝，豈料，黃嫌立即拔腿就跑，但陳員頻著優異的體力，雙方追逐約500公尺後順利壓制，查獲近600公克、安非他命、及5包毒品咖啡包、手槍1枝、子彈6顆、毒品吸食器等證物。

警方訊後依違反《毒品危害防制條例》及《槍砲彈藥刀械管制條例》移送法辦。

(中時 )