女星郭書瑤擁有甜美外型、E奶火辣身材，近年努力深耕於戲劇、電影圈，轉型成實力派演員，不時仍會在社群網站分享日常生活，近日她和舞者們到花蓮員工旅遊，一票人換上泳裝玩水，

瑤瑤在IG分享出遊照，舞者們個個換上比基尼，辣度不輸瑤瑤，一行人在溪邊開心合照，畫面相當清涼，而瑤瑤雖然沒有穿比基尼，但她一襲開深V的黑色連身泳衣，依然相當火辣，但她卻在重點部位P上「OK」貼圖，並俏皮發文：「怕原圖不OK，所以修了圖讓照片變OK～我的瑤瑤girls很OK！」

郭書瑤在胸前P圖，被網友吐槽不OK。（圖／翻攝自IG）

網友眼尖揪郭書瑤胸前有亮點。（圖／翻攝自IG）

另外，瑤瑤在第二張照片比YA遮住胸前春光，還被眼尖粉絲發現疑似激凸，意外引發討論。而P圖曝光後，不少網友崩潰直呼「胡說，原圖一定超OK」、「突然有點討厭OK」、「你遮住就很不ok了啦」、「修屁喔」，連好友劉品言也留言吐槽：「你⋯這樣會被說修圖技巧拙劣吧，誰讓你修圖了～」道盡許多粉絲心聲。

郭書瑤早前才在IG曬出一組剛睡醒的素顏床照，只見她穿著長版T恤，玩起下衣失蹤，一雙美腿光溜溜入鏡，原來是她之前在KID的帶領下，體驗野人行程，期間還收到對方創立的品牌T恤，為了表示感謝，一早起床就拍了性感的照片，讓KID也忍不住轉發到自己的限時動態，激動大呼：「睡醒就這樣？犯規吧，重點是你褲子勒？」掀起一陣暴動。

(中時新聞網)