新冠肺炎疫情後，台灣經濟成長四小龍第一的位置可能不保？美國大報《紐約時報》9日報導全球高端晶片短缺之際，以台積電為首的半導體業用水情形與政府官僚僵化問題。資深媒體人韋安認為，如果台灣再不下雨，今年可能會很慘，全球90%的高級IC晶片，由台積電生產，如果持續乾旱影響生產，將會造成全球性高級IC晶片生產「斷鏈」。

韋安12日在臉書指出，當日月潭因為乾旱，成了大草原，中南部地區陷入嚴重旱象，大家還以為是什麼「美麗風景線」時，連《紐約時報》都關注到，因為台灣缺水，會帶來的潛在危機。可能會影響到全球性的科技產業和經濟。

韋安認為，如果再不下雨，今年可能會很慘，原因有三點：

第一，全球90%的高級IC晶片，由臺積電生產，如果持續乾旱，影響到該公司的生產，將會造成全球性高級IC晶片生產「斷鏈」。

第二，之前是因為疫情因素，電子科技產品需求面增加，而導致的低端IC晶片短缺。未來有可能因為缺水，生產面出問題，而引起全球高端IC晶片大缺貨，影響更鉅。

第三，保民生或保製造業用水將會兩難，政府如果再不積極應對，萬一老天不幫忙下雨，疫情後台灣經濟成長四小龍第一的位置可能不保。

最後，維安也呼籲，乾旱比共機擾台，才是更嚴重的國安和國際（經濟）危機。藍綠趕快團结，一起想辦法來應對。

再不下雨，今年真的慘了？ 當日月潭因為乾旱，成了大草原，大家還以為是什麼「美麗風景線... 由韋安發佈於 2021年4月12日 星期一

(中時新聞網)