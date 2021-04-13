運彩串關中大獎時有所聞，上週才跟大家介紹新竹投注站一位3千元串關抱回56萬元獎金的案例，今天再來跟大家分享一個更厲害的串關案例，他用300元串關抱回101萬元獎金。

運彩「立柱串關」300元抱回101萬元獎金

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(鄭承諺攝)

運彩「串關」是指購券者須選擇2場或2場以上的比賽及其遊戲玩法進行投注，可以跨球種、跨玩法、跨聯盟、跨賽前與場中，只要購券者看好的比賽場次，就可以串在一起，把賠率變大的一種投注方式。實務上經常串關投注的購券者往往會先鎖定比較有勝算的投注選項當作「柱仔」(俗稱主支)，再分別去跟不同的投注選項(副支)進行串關，即構成所謂的「立柱串關」，除有高的中獎金額外，也增加了中獎機會。

運彩串關說明。(台灣運彩提供)

立柱串關說明。(台灣運彩提供)

3/6高雄左營的投注站有位購券者花300元買了2張彩券抱回101萬元，其中一張150元串5關抱回831,188元獎金，另外一張也是150元串4關抱回185,006元獎金。發現他這2張彩券串關的內容有3關是相同的(概念上屬於「立柱串關」的「柱仔」)，分別是1.「拉齊歐Vs. 尤文圖斯 正確比數1：3賠率11.00」(義甲)、2.「芬洛Vs. 飛燕諾 正確比數0：5+賠率13.00」(荷甲)、3. 「曼聯Vs. 曼城 不讓分客勝賠率6.25倍」(英超)，其中抱回83萬元獎金的那張彩券加串2關(概念上屬於「立柱串關」的「副支」)，分別為「謝菲爾德星期三Vs. 雷丁 讓分主勝賠率3.10」(英冠)及「米德斯堡Vs. 斯旺西 不讓分主勝賠率2.00」(英冠)，另外中獎18萬元獎金的那張彩券則是加串1關(概念上屬於「立柱串關」的「副支」)，即「布卡拉曼加競技Vs. 巴蘭基亞青年 第一球/下一球主勝賠率1.38倍」。

串5關抱回83萬元。(台灣運彩提供)

足球150元串5關抱回83萬元彩券。(台灣運彩提供)

4關抱回18萬元。(台灣運彩提供)

足球150元串5關抱回18萬元彩券。(台灣運彩提供)

善用「立柱串關」的投注眉角有機會小投注抱回大獎金，大家可以參考，或許下一個抱回大獎的就是您。

(中時新聞網)