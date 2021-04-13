在一段感情開始前，每個人都會仔細觀察自己喜歡的對象，在全心投入前就要思考對方是否與自己相配，並決定要不要繼續走下去。搜狐網命理專欄分享，雙魚座、獅子座及天秤座感情潔癖最嚴重，他們對愛情的態度專一且抱有期待，所以對於伴侶的要求也比較高，不希望自己的愛情生涯出現任何雜質。

▍1. 雙魚座

雙魚座天性浪漫敏感，很看重愛情，比較容易在感情中受到傷害，雖然雙魚座可能擁有許多段感情經歷，但當他們一頭栽進一段感情時，他們的心思往往不會考慮太多東西，他們會全心投入，此時對方如果不能跟他們一樣忠誠，那麼雙魚座可能就會因為失望而選擇離開。正是因為在熱愛的時候足夠執著，所以在分開的時候，雙魚座才能如此果斷。

▍2. 獅子座

獅子座很有責任心，不會輕易辜負他人，對於他們而言，既然已經決定與一個人牽手，那就要勇敢地肩負起這段感情需要承擔的責任，只享受不想付出，是令獅子座不恥的行為。而像他們這樣有責任心的星座，對於感情寄予的希望自然不低，因此他們對伴侶的要求也比較高。

▍3. 天秤座

天秤座在深愛一個人時，往往會自動忽略對方的一些小缺點，他們願意積極美化愛人在自己心目中的形象，但天秤座本質上還是一個有原則的星座，如果對方真的在不知不覺中冒犯到他的底線，天秤座便會迅速地從「真愛濾鏡」中清醒過來，因此，如果想要與天秤座長長久久地戀愛下去，往往要用一顆單純真誠的心來跟他們交往。

(中時新聞網)