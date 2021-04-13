談戀愛時最怕遇到感情玩咖，占星網「星座上上簽」點名射手座、雙子座、天秤座的男人內建渣男基因，很會調情、撩妹，但是很難進入一段穩定關係，追求刺激、不懂得拒絕，讓情人沒有安全感，戀情總是很短暫。

▍1.射手座

射手男內建撩妹話術，調情對他來說彷彿是天生自帶的技能，他們會為了有趣或刺激去搭訕妹子，不一定是真的想要認識對方。想要讓射手男進入一段穩定關係很困難，在自由、理想、興趣之前，他們會非常果斷的放棄愛情，他們戀愛時沒什麼責任感，想追就追、想分就分，沒什麼同理心，不太會顧及對方的感覺。

▍2.雙子座

雙子男很愛玩，喜歡追求新鮮感，他就像一匹野馬一樣奔放，想要馴服他不是不可能，只是機率真的非常低。雙子男談戀愛時很享受愛情，但只享受對方的好，自己卻不會輕易付出，無論是錢還是愛。他們無法忍受穩定期的平淡，所以戀情通常都很短命，只要熱戀期一過就會開始蠢蠢欲動，想要尋找新的刺激。

▍3.天秤座

天秤男是天生萬人迷，長得好看、會打扮、脾氣又好，內建很多女生喜歡的特質，看起來完全是理想情人，他們受歡迎又不懂得拒絕，面對眾多曖昧對象時，「選擇困難症」立刻發作，猶豫不決、搖擺不定，會被當成花心大蘿蔔完全是自找的，他們面對愛情時態度太曖昧，看似不想傷害任何人的樣子，其實做出的行為就是「渣」。

(中時新聞網)