近日的《全明星運動會》節目中，可以看見藝人范逸臣在場上拚搏的身影。今年42歲的范逸臣，在2019年還曾與極地超級馬拉松跑者林義傑等人，共同挑戰非洲7日250公里的超級馬拉松賽，讓人對他的體能留下深刻印象。但事實上，20多年前，范逸臣是被醫生警告「不要做劇烈運動」的心臟缺損患者，能成為現在的運動高手，范逸臣有獨特的鍛鍊之道。

●細菌感染導致心臟瓣膜缺損 童年范逸臣成為賽道上的邊緣人

范逸臣說，小學四年級前，他也是個喜歡在家鄉台東跑跳的孩子，從來沒有想過有一天不能跑步。但是他突然病倒，醫師診斷是細菌感染造成心臟瓣膜脫垂，無法完全閉鎖。醫生警告他不能再劇烈運動，體育課也只能輕度活動，跑百米這種衝刺項目絕對不行。除此之外，每個月還需要定期打抗生素，一直持續到范逸臣年滿20歲。

對童年曾想當奧運選手的范逸臣來說，不能運動真是重大打擊，非常沮喪。一直到成年後，醫生見他狀況穩定，才逐漸鬆綁對范逸臣的運動限制，他決定要培養長期運動習慣，開始慢跑。

跑步這件事，對小時候的范逸臣來說只能是個夢想。現在他懂得循序漸進養成體能，與自己的身體和平相處。(圖/取自范逸臣臉書)

「我一開始選擇慢跑，是因為它不會讓心臟負荷過重，又可以減壓。」學會跟身體和平相處後，范逸臣從慢跑中跑出興趣，漸漸越跑越遠，開始挑戰半馬、全馬，幾年後甚至挑戰超級馬拉松，一切進展只因他有個日常一起鍛鍊的跑友，正是林義傑。

●撐過伸手不見五指的黑暗 范逸臣竟被可樂感動

在《海角七號》成為大紅人之後，范逸臣坦承，後來度過幾年工作不順的沉潛光陰，他也曾懷疑自己的存在價值。這時運動為他帶來不同的視野，他按部就班鍛鍊並壯大自己，2019年與林義傑共同跑上非洲7日超級馬拉松的賽道。

「有一天的賽程，是24小時內要跑完84公里的沙漠，」范逸臣回想，跑到後段時天已黑，最後的10幾公里，是他人生中最黑暗的3小時。

「沙漠的黑是認真的黑，伸手在眼前晃，真的看不到自已的手，」他懷疑自己能跑完嗎？也厭倦了一直向前的規律，他疲累不堪的身軀甚至拒絕再前行，痛恨自己為何要走上這麼無盡的賽道，最後終於在晚上10點多，邊跑邊走來到營地。范逸臣想起那時的痛苦，依舊神情凝重。

不過范逸臣突然話鋒一轉，講起沙漠超跑最難忘的記憶，竟然是主辦單位幫大家準備了可樂。「那罐可樂是冰的，太感人了，哇，那真好喝啊！」范逸臣唱作俱佳描述那瓶可樂帶來的效果，簡直比中了大獎還感動，調皮的笑容更渲染了開心的記憶。

一場沙漠超級馬拉松，改變范逸臣對人生的想法。(圖/梁惠明攝)

●人生只有累積沒有奇蹟 從運動中體悟：面對挑戰就對了

這場超跑經驗，讓范逸臣彷彿脫胎換骨。他坦言，以往面對新的邀約，他會先懷疑自己能不能做到，怕做得不好。「不過現在，我對挑戰的接受度變高了，好壞都是嘗試的過程，去做了就不會遺憾。」

范逸臣(中)在全民大劇團音樂舞台劇《你好，我是接體員》中飾演接體員一角，新的場次從四月開始巡演。(圖/全民大劇團提供)

但范逸臣也不是貿然莽撞面對挑戰。中年范逸臣已經懂得「人生只有累積沒有奇蹟」的道理，也知道自己的心臟需要更多的照護，必須按部就班提升訓練級數，不能躁進。這樣的認知也用在表演工作上，扎實的自我練習，他一一做足。

就像這次范逸臣挑戰全民大劇團音樂舞台劇《你好，我是接體員》，飾演穿梭在喪家與殯儀館間的接體員，面對大量歌詞、台詞及走位等，除了在劇排練之外，他鞭策自己在家也要花大量時間背誦，「一直背到我就像是把台詞都刻在心裡，這樣才行。」

●接演「接體員」面對生離死別 更懂珍惜父母親人

范逸臣也不諱言，年輕時總把朋友放在第一位，有長假時才會想到父母。不過演出了《你好，我是接體員》一劇後，他開始懂得珍惜父母。

接演音樂劇《你好，我是接體員》後，范逸臣說，自己更懂得珍惜與家人相處的時光，有空時就回家，帶媽媽去走走。(圖/取自范逸臣臉書)

「好好說話、常常回去陪伴，不是嘴上說說結果都沒做」，范逸臣說，自己不會把愛放在嘴邊，「我如果突然跟爸媽說：哎呀我愛你，他們應該也覺得很奇怪，」范逸臣笑了起來。

從4月23號起到6月27號，范逸臣將與《你好，我是接體員》團隊巡迴全台演出，接下來范逸臣還想把自己以往不在行的游泳練好，挑戰鐵人三項，並且投入魏德聖導演的《台灣三部曲》計畫，繼續無樂不做。現在的范逸臣，樂在當下每一刻。

(中時新聞網)