在台灣，平均每3700人，就有一家銀行提供金融服務；每800人也有一台ATM服務，即便如此，仍有一群從未和銀行打過交道的「金融小白」，他們逐漸成為業者開拓新市場的小金雞。

過去，有一群人被稱為「金融小白」，他們是金融界的「邊緣人」。

他們無法享受完整的金融服務，在傳統金融體系下，申辦貸款或信用卡服務，也時常碰壁。然而，如今這群邊緣人，卻一躍成為金融業追捧在手心的「小金雞」。

500萬「小白大軍」潛力驚人

從事製造業的林先生，鮮少和銀行往來，僅有一個幾乎沒在動用的帳戶。

毫無信用紀錄、身為金融小白的他，曾嘗試過申辦信用卡，到了銀行櫃台填單十分鐘，而後收到繁瑣的補件訊息，最終仍審核失敗。他無奈表示：「辦一張信用卡，怎會那麼難！」

場景拉到車水馬龍的街道上，停在路旁等待接客的計程車司機，沒有固定收入、缺乏薪轉證明，是「信用」弱勢族群，很難取得傳統金融服務。

若有資金周轉需求，只能求助地下融資管道，但向錢莊借錢，還的利息是本金的數倍，債務就像滾雪球般，令人喘不過氣。

這是過去台灣多數金融小白的處境。如今，情勢已經改變。

所謂的「金融小白」，指的是無完整薪資證明，沒有在金融機構申請過貸款、信用卡，在銀行無任何信用記錄者；總的來看，過去沒有被銀行經營過的客群，都可以這麼稱呼。

KPMG安侯建業數位創新服務營運長賴偉晏觀察，銀行原有的客群已趨近飽和，也嚴重老化中，因此，藉著數位化時代到來，銀行業莫不嘗試打破舊框架，開發新客群，並重新看待被忽略的金融小白，「因從舊有的客戶，再去榨出油水來，並不容易。」

金融小白商機有多大？從個人來看，根據世界銀行統計，台灣有將近一半（48％）的人，沒有使用過信用卡或消費性信用貸款，若以就業人數約1152萬人估算，目前金融小白市場約有500萬人，占台灣總人口數兩成左右。

再觀察企業小白戶，根據聯徵中心資料，台灣146萬家中小企業中，有高達130萬的商家，從來沒有跟銀行借錢往來過，當他們真正有資金困難時，向銀行借錢幾乎都得吃上閉門羹。

中租零卡分期，挖出大商機

20年前，台灣租賃業市占第一、承做企業貸款業務的中租控股發現，民間摩托車行為了緩解客戶資金壓力，一直都有提供分期付款的選項。但車行擔心錢收不回來，分期利率大多訂在10～20％，高得嚇人。

中租控股旗下仲信資融副總經理張銘聰表示，摩托車在台灣是非常主流的交通工具，為解決店家資金收不回來的疑慮，並提供消費者友善融資服務，中租與車行合作，提供機車融資服務。

2000年，和日商公司合資設立中租安肯資融公司（後更名為仲信資融公司），專注摩托車零卡分期市場，經營後竟發現龐大商機。

張銘聰說，一開始申請零卡分期的客群包括：家庭主婦、學生、建築業、製造業等從業人員，內部分析客群需求，擴展消費市場，發展家庭教育有聲書（一套5萬～6萬元）、美容SPA、醫美市場、樂器行等分期業務。

據了解，當時線下平均年撥款金額已達到75億至100億元。

2018年，中租與Yahoo、momo電商合作，「零卡分期」服務正式從線下走到線上，消費者線上消費不需要信用卡，也可以申請分期付款；2019年，再與特力屋合作裝修零卡分期，最高單月核准金額超過3000萬，相當可觀。

2020年擴大線上網路商家，目前可使用零卡分期服務的線上店家約500家，累計平均線上單月分期金額3億元；2021年零卡分期再打入庶民市場，與東南旅行社、旅宿業、餐飲業談成合作，擴大零卡金流服務。

統計至今，台灣使用過中租零卡分期服務的消費者共160萬名。

張銘聰也從中描繪出零卡分期客群的樣貌：一半是有信用卡但額低較低的消費者，另一半是沒申請過信用卡的家庭主婦、學生族群及非典型工作者等，也就是所謂的金融小白。

綜觀這500萬名金融小白，除了有願意嘗試新事物、熟悉網路的年輕世代（如大學生）之外，還包括收入不穩定的新形態工作者（如外送員、Uber司機、接案攝影師、文字工作者）、藍領族群（工廠作業員、建築工人）以及外籍移工、新住民等。在數據開放的時代，小白將擺脫金融邊緣人的處境，不需要改變原有面貌，就能與金融服務愈來愈靠近。

趨勢一〉數據拉近小白與銀行距離

走進分行櫃檯，想申請一張信用卡或辦理信用貸款，銀行判斷該不該把錢貸款給你的依據，就是「信用」。

過去，銀行看的是在職證明、財力證明及薪轉證明，隨著時代改變，新型態的工作產生，包括新創產業、部落客、網拍業、微型創業、美容師、外送員等，大多屬於無信用或薪資資料者，也是傳統銀行較不願意接受的客群。

近年來，銀行開始與不同平台業者、場景串接數據，透過新的信用評分模型，滿足無法提出薪資證明的金融小白需求。

台灣金融研訓院傳播出版中心所長傅清源指出，金融小白缺乏信用資料、不主動接觸銀行，又或者，條件不符合銀行既有的審查規範，傳統銀行很容易忽略這些族群。

在數位化的時代，這些族群有不同的消費軌跡儲存在不同體系，從中發展出的數據資料，可讓銀行作為信用評分的參考。

例如，中華電信曾與凱基銀行合作「手機門號辦貸款及信用卡」，透過中華電信對用戶的電信評等、繳款紀錄、發話行為與資費方案等資訊，評估小白戶的風險特徵，讓原本可能沒有跟銀行往來的金融小白，也可做小額貸款。

國泰世華銀行則攜手蝦皮購物，推出大數據信貸商品「蝦米貸」，也是憑著在蝦皮購物平台上的商戶資訊與過往交易紀錄等非傳統金融數據，向銀行線上申請信用貸款。

「數據真的幫了金融小白很大的忙！」凱基銀行消費金融處副總經理李吉彬說，隨著金融科技的進步，銀行能透過結合跨業平台的第三方資訊或數據，以更多面向掌握客戶風險樣貌，藉此更精準客觀的分辨金融小白戶風險，給予適當的風險等級評估。

比起過去只看聯徵、銀行往來的紀錄，跨平台的數據合作，也可以較貼近借款人真實的財務、信用狀態。

趨勢二〉融入生活場景搶客群

當金融市場變得更開放，場景金融也會是未來銀行關注的方向。

傅清源觀察，某些金融小白不主動接觸銀行，但他們也會消費，也可能需要保險或者投資理財，這時銀行如果能找到金融小白出沒的生活場景主動出擊，就有機會接觸到新的客群。

例如，大學生使用LINE社群聊天，新開通的LINE Bank（連線銀行），就可能抓住大學生客群。

永豐銀行就鎖定移工小白族群，推出全台灣首張外籍移工專屬信用卡，當中也與電信業者、國內經營東南亞購物通路的CLC集團合作，鎖定移工聚集的商圈場域，發展移工消費生態圈。

趨勢三〉小白是金融趨勢的受益者

場景金融、開放銀行或是純網銀等趨勢，金融小白一定能從中獲利，這些都代表開放的趨勢，也代表銀行獲客的殷切性、急迫性。

「若你是金融小白，銀行會盡可能的去照顧你，」但賴偉晏說，對銀行來講，在風險控管層面上，經營金融小白可說是又愛又恨。

銀行過往都將客戶數據保留給自家使用，未來進入開放銀行的新時代，業者只要透過開放API（Open API），就能分析找到更多客群資料。

不過，傅清源認為，開放銀行是全球金融趨勢，精神在於銀行將消費者、金融產品數據資料開放、藉此幫助用戶取得銀行信任，讓過去幾乎不可能申貸成功的金融小白也都能受惠。因此，不論是純網銀或傳統銀行，未來都有機會透過金融科技，用更接地氣的方式，為這些「金融小白」提供服務。

不一定只是主動推銷銀行金融商品，而是透過公平待客原則，為新的金融小白客群，量身打造、找尋最適合的產品方案。

而金融小白也應提升自己的金融素養，透過數據了解自己的財務性格與金融風險抵抗力，擺脫金融邊緣人處境，並拉近與金融服務間的距離，以享有更便利的消費及貸款體驗。

金融小白是誰？

定義

1. 純白戶：無完整薪資證明，沒向金融機構申請過貸款、信用卡，無任何「信用紀錄」。

2. 白戶：有申請信用卡但沒有開啟使用、有申請貸款但失敗的紀錄。

樣貌族群

藍領階級：外送員、工廠作業員、建築工人、農民、Uber、計程車及貨車司機。

專業族群：自由業、股市炒手、房地產大亨。

其他：家庭主婦、學生族群、斜槓青年（手沖咖啡館老闆、接案攝影師）、移工等。

金融小白教戰守則

1.至少跟銀行有帳戶往來

建立和銀行的連結、穩定現金流紀錄，較容易爭取到銀行金融服務。

2.不當月光族或保人

銀行帳戶保有存款，若做保被註記「從債務」，對銀行來說貸款風險相對高。

3.申請信用卡，辦卡年齡愈早愈好

建立良好的還款紀錄，最好每個月都繳清全額。

4.提供有力證明（如：不動產擔保）

金融小白申請貸款時，可提供產物作為擔保，成功申貸的機會較高。

本文作者：許雅綿

(本文摘自《遠見雜誌4月號418期》)

《遠見雜誌4月號418期》

(中時新聞網)