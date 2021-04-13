會計師事務所加班似乎已經是家常便飯，這一家會計師事務所卻能打造「錢多、事少、離家近」的天堂企業，竟還因此獲獎，嘉威到底是如何做到的？

顛覆外界對會計業的印象，在嘉威聯合會計師事務所，幾乎看不到員工夜以繼日地爆肝、加班到天亮的景象。

「小孩看到父母親那麼辛苦，將來也不會想做會計師。」嘉威聯合會計師事務所所長張威珍，奉行「錢多、事少、離家近」原則，體恤員工，堪稱會計業的幸福企業。

即便厚待員工，但績效不放水，成長反而超過業界平均水準。

錢多，指的是薪資水平比同業高出約15％；事少，是不選擇上市櫃客戶簽證等業務，專注在服務中小企業；離家近，是只錄取通勤時間30分鐘內的員工。

「以前我們業績年成長率才3～5％，過去7年平均成長率達到15％！」10年前，嘉威只有80名員工，現已逾300人，除位於新北產業園區的總部外，還開設5家分所，服務超過 5200多位客戶。

台灣會計業，除了上市櫃公司會找「四大」：勤業眾信、資誠、安侯建業、安永會計師事務所，整體業界約1100多家，八成事務所不到20人，嘉威已達中大型會計師事務所規模。

投資欠千萬，回頭專注本業

只是一路走來，是「繳了千萬學費」才換來的血淚成果。張威珍出身嘉義鹿草鄉，家境貧寒，沒考上理想高中時，家裡無力供他補習重考，於是師長私下免費讓他在學校「跟讀」，當「國四重考生」。當時有督學巡察，還必須躲避，雖然窘迫，但他勤學苦讀，考上嘉義高商、聯合工專（今聯合大學）。

高中老師說，會計師是受到社會尊重的行業，讓張威珍立下志願。出社會後，他先在臺銀工作，沒想到主管卻將他降等，理由是「你都考上高考了，讓別人一下。」他無法接受，憤而在1986年創業。

窮小子創業談何容易，他直接在岳父家客廳「開業」，省下租金、電話費，只有名片印刷支出，他騎著借錢買來的機車找客戶，常感到自卑，有客戶想委任他，張威珍卻會因「客戶態度冷淡，一定是瞧不起我」心態而拒絕。

為了增加收入，他開始積極投資房地產和股票，卻在1990年那年欠債1000萬，事務所所得，連負債利息都不夠付。萬念俱灰下，他對太太說，「我不會自殺的，晚上就回來。」他獨自跑到海邊，看著滔滔海浪，勉勵自己還年輕，有一技之長，只要堅持下去就能翻身！

這次投資失利經驗，讓他更專注本業。東遠精技董事長陳東欽，是嘉威30幾年老客戶，他指出，嘉威不僅明確提醒法規遵循應注意事項，連如何正確記帳、管控查帳和境外報帳等制度，都細心指導。

對於同業，嘉威也不惡意競爭。1997年亞洲金融風暴，不少客戶想「跳槽」到嘉威，委任嘉威做審計等業務，同業會計師卻來找他，請他不要接，張威珍十分同情，「他們拋下自尊、不得已來找我，我們盡量不影響同業審計業務。」於是，他設法在業務上另闢蹊徑。

著力IPO育成，聚焦中小企業

2001年嘉威開展獨特的企業IPO（首次公開募股）育成服務。張威珍發現，即便客戶將IPO，仍對事前準備感到棘手，IPO育成既可協助客戶，亦可與四大做出差異化，自此，他們專做中小企業，放手上市櫃客戶，反而走出自己的路。

當客戶上門，首先，嘉威會花三到五年輔導，評估IPO的可能性，透過自創的「中小企業IPO體質快篩表」，從營收成長、毛利率、研發投入成本等重要指標，幫助中小企業盤查體質。

再來，考核經營者的心態，「我們很重視老闆IPO動機，如果只是想『印股票換鈔票』，我們就傾向不輔導。」擔任所長特助，也是所長兒子的張宏尉強調，企業公開發行後，面對投資人，就要對社會負責，領導人心理素質，至關重要。

更甚者，嘉威甚至會直接駐點到企業好幾年，手把手從財務建構體質、會計制度轉換，協助導入企業資源規劃系統（ERP）等，此外，也包括替客戶資本市場布局、海外稅務規劃等提出整合方案。

上櫃遊戲股王鈊象電子可說是嘉威第一家IPO育成的客戶，董事長李柯柱說，2000年開始構思IPO，嘉威就鼓勵公司走入資本市場，走得長遠，並在育成期間，幫助鈊象建構陌生的財務會計制度，還分析推薦四大及券商。

目前，嘉威已協助超過100家進行企業健檢，更有20家進入公開發行以上的市場，包含13家上櫃、2家上市、5家興櫃。

2013年，嘉威請外部顧問公司制定10年營運目標，規劃每年業績都要成長15％。並且，逐步落實「員工少加班」，過去同仁也常在報稅季節忙到翻天，張威珍感悟「我是家長，會願意小孩做這個工作？」與其高工時，不如提高效率，讓員工都能兼顧工作與生活。

資訊自動化，不讓員工過勞

怎麼辦到？從資訊著手，嘉威有自己的資訊長，內部導入機器人流程自動化（RPA）；同時外部溝通，幫助客戶資訊化，提早取得客戶會計報表相關資料。

如今，會計業最忙的5月報稅季，嘉威最晚是9點下班，且能在5月1日完成90％的報稅工作，即便是報營業稅的月份，17點30分時，鐵門幾乎都已經拉下來了。

他們還設特殊用人條件，「只錄取30分鐘到得了公司的人」。張威珍認為，通勤時間長，流動率必高，於是，提供員工宿舍、無息貸款供買機車、免費停車位等，如今，嘉威流動率僅3％，遠低於業界約20～30％，連帶客戶流動率僅1％，「員工不會整天想離職，心情舒坦，效率就好，也能真心對待客戶，客戶穩定度也高。」

嘉威不僅想做會計界的「幸福企業」，2015年，嘉威通過國際認證，成為亞洲第一家B型企業（企業追求獲利，也要兼顧員工、客戶、環境等利益）的會計師事務所，張宏尉說，當初接觸這個概念，發覺根本就是平常都在做的。

事業有成後，張威珍飲水思源，「要還當年沒繳的重讀學費！」於是，嘉威每年提撥2.5％營收做公益。「正面、積極、利他」的企業精神，在嘉威不光是口號，還深植在企業的DNA裡。

本文作者：沈瑜

(本文摘自《遠見雜誌4月號418期》)

《遠見雜誌4月號418期》

(中時新聞網)