邁阿密熱火後衛「神奇小子」希羅(Tyler Herro)的女友最近引起爭議，事實上他美豔的模特兒女友凱雅(Katya Elise Henry)可能比他還有名。希羅自己是白人，凱雅則是混血的非裔美國人。凱雅在個人IG擁有810萬粉絲，希羅這麼厲害也只有240萬。凱雅因為公開反對接種新冠肺炎疫苗而招致許多批評。

凱雅在IG寫道：「人類研發40年了也沒有HIV疫苗，普通小感冒也沒有疫苗，癌症研究100年了也沒有疫苗。現在一個神祕出現的病毒，居然1年之內就有疫苗，還要求每個人都施打。我不用了謝謝。」

擁有這麼龐大的粉絲數量，凱雅的言論具有一定影響力，外界盼望她不要再傳遞這些似是而非的觀念。癌症是自身細胞突變增生，並非病毒引起，所以沒有疫苗。引起小感冒的病毒種類繁多而無法一一針對，所以沒有疫苗，但是對於較容易掌握的流感病毒已研發出可用疫苗。

《時代雜誌》曾以專題解釋過，疫苗的原理是讓施打者產生抗體來抵禦病毒，這在HIV行不通，因為HIV直接感染人類的免疫系統，使其無法產生抗體。無論如何，這些都是可以在書本、網路取得並過濾的資訊，凱雅的言論挨批「無知」「危害美國防疫」。

NBA總裁席爾佛(Adam Silver)公開呼籲：「以我目前擁有的資訊，我強烈建議不只是球員，而是每個人都要施打疫苗。」聯盟頭號球星詹姆斯(LeBron James)不願意替疫苗背書，只表示打疫苗與否是他私人的決定，不會公開宣示。

(中時新聞網)