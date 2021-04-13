【回憶殺】還記得唱紅30部八點檔歌曲的資深歌手金佩姍嗎？她的經典代表作為1984年《神鵰俠侶》和1985年《一代女皇》，1996年嫁給富商蔡慶賢便幾乎隱退，直到2015年才舉辦個人演唱會開唱，讓許多歌迷大讚寶刀未老。雖然她較少出現在公開場合，但開設一個粉絲專頁，時常分享生活點滴，使粉絲隔著螢幕就能看到偶像的近況。

金佩姍從小就有動人嗓音，幼年曾在台視兒童節目《兒童世界》唱歌比賽榮獲冠軍，後來又參加中視新人歌唱比賽，以一首《擦乾眼淚》拿下第六名的佳績，簽約到中視成為基本歌星；只不過剛出道時頗為坎坷，金佩姍在中視節目《改變的起點》透露，起初連每個月7千塊的房租都繳不起，媽媽每天騎著摩托車載她四處趕通告，兩人餐餐只能靠吃麵包求溫飽，由於想成為三台的八點檔主唱簡直是搶破頭，《神雕俠侶》和《一代女皇》原本沒打算找金佩姍唱，是因為原本的主唱突然無法錄音，製作人才臨時找配合度高的金佩姍代打，限定她看到歌詞到配唱，要在一個晚上完成；金佩姍不畏懼挑戰，好好的把歌曲唱完，想不到播出後忽然爆紅，一路接下30檔的八點檔主唱，被譽為「金八點」。

一代女皇 - 金佩珊

金佩姍2015年復出，在國父紀念館舉辦首場個人演唱會《女皇駕到：金佩姍金曲演唱會》。（圖／中時資料照）

名氣帶來財富，同時也會招來負面壓力，金佩姍表示曾有女星當面嗆她：「唱八點檔了不起啊」、「化妝像唱歌仔戲的，穿著就像大陸妹」，某次深夜在陽明山中山樓錄完影，同公司某女星因為忌妒金佩姍，不願順道載她，金佩姍只好和媽媽摸黑打赤腳，花幾個小時一路從山上走路回家。

嚐到走紅滋味的金佩姍，並不眷戀五光十色的演藝圈，37歲與富商蔡慶賢結婚，生下一對寶貝兒子，過著低調的家庭生活，她曾曝光在大陸的豪宅照片，只見內部裝潢氣派、華麗，地板還是昂貴的石材材質，並且有一座小型的私人游泳池，日子過得十分寬裕；除此之外，金佩姍還很孝順，近日帶著媽媽到中正紀念堂散步，上傳的照片中，她的膚質白皙光滑，看起來神采奕奕，絲毫看不出已經61歲了。

金佩姍與家人在大陸豪宅家中照片。（圖／中時資料照）

金佩姍與家人在大陸豪宅家中照片。（圖／中時資料照）

(中時新聞網)