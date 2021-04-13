英國菲立普親王與世長辭，英國社會開始有人討論親王辭世會否加速高齡94歲的女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）退位，不過專家指不可能，因為68年前女王加冕時已經和上帝達成協議，不能退位。

1953年英國女王伊麗莎白二世登基加冕典禮。

菲立普親王（Prince Philip）9日與世長辭，享耆壽99歲，與親王牽手73年的女王伊麗莎白二世11日形容，老伴離世讓她的人生留下「巨大空虛」，英國媒體也開始討論已經高齡94歲的女王是否會退位。

不過英國《衛報》（The Guardian）引述王室歷史學家維克斯（Hugo Vickers）指出，外界揣測親王離世會加速女王退位的想法不可能實現，最主要原因在於女王和其他歐洲君王不同，1953年伊麗莎白二世登基加冕典禮上曾接受塗聖油（anointed）儀式，這是女王在加冕典禮上和上帝達成的協議，「如果妳是塗抹聖油的女王，妳就不能退位。」

維克斯指出，如果女王無法履行憲法職責，她可以任命一位攝政王，這在大英帝國歷史上是有前例的。

更何況女王將在明年迎接即位70周年紀念的白金禧年（Platinum Jubilee），維克斯解釋，女王在那之前退位完全不合邏輯，「那是絕佳的慶祝機會。」

前英國首相梅傑（John Major）形容女王身處的位置「非常孤獨」，因為她能夠真正敞開心胸的對象很少，少有對象能夠讓她坦率說話、說出其他人或許認為不適當的言論，但是當面對排山倒海的問題時，在菲立普面前，女王可以盡情傾訴自己的煩惱。

(中時新聞網)