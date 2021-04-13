美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，隨著對大陸自己的數位貨幣快速發展的擔憂加劇，聯準會正在努力研究潛在的數位美元。

鮑爾在周日播出的一次採訪中，對哥倫比亞廣播公司(CBS)的「60分鐘」節目表示，聯準會正在進行多項技術實驗，研究數位美元到底能如何發揮作用。

鮑爾說：「我們必須做出許多微妙而困難的政策選擇和設計選擇，這正是我們在做的工作。」

但是鮑爾說，尚未做出最終決定，並補充說這將是重要的一步，需要公眾和國會的參與。

鮑爾告訴CBS，聯準會正在評估大陸的數位貨幣計劃，該計劃已經醞釀了多年，現在正在加快步伐。但是他沒有說他擔心這件事。

美國國務院、五角大廈和國家安全委員會的官員正在加緊努力，以了解大陸對其數位貨幣的意圖。

一種稱為CBDC的中央銀行數位貨幣，將使人們能夠以數位方式持有中央銀行的貨幣和付款。許多國家的中央銀行認為，CBDC可以大大提高支付系統的效率。

大陸希望成為第一個推出CBDC的主要經濟體。它已經開始廣泛試用數位人民幣，大陸人民銀行也正在研究在跨境支付中使用數位人民幣。

鮑爾說，美國目前正在運行許多不同的CBDC項目。「我們有一群人在從事不同的軟體開發以及類似的工作。這是一個非常非常大的複雜項目。」

但是他說：「確實，問題是要增加一個數位美元，這會給我們的公民和我們服務的人民帶來好處嗎？我們還沒有答案。」

儘管大陸的計劃在某些方面引起了人們的關注，但鮑爾聽起來並不過分擔心。

(中時新聞網)