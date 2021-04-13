黃暐瀚12日在Yahoo TV《鄉民來衝康》提到，2015年馬英九執政時期，時任駐美大使沈呂巡元旦在雙橡園升旗，遭民進黨痛罵。尹乃菁補充，大概是民進黨看到國旗不高興吧，趙少康則說，可能怕美國和討厭國旗都有吧！

依照美國今年完成新版對台交往準則，大幅放寬台美官員交流限制，唯獨每年在雙橡園舉辦的國慶酒會，依舊是美方官員的禁忌。雙十國慶是中華民國存在110年的具體象徵，國慶酒會極具主權意義，美方三申五令官員不得踏入，就是不想令美中之間「一中政策」複雜化。

回顧2015年元旦雙橡園升國旗事件，當時駐美大使沈呂巡表示，美方沒有針對雙橡園元旦升旗事件提出指責，事後有向美方表達「事先不告知美方，免得中共抗議時美方為難」的我方善意回應；他也特別強調，「必須非常謝謝美方的善意回應」。

沈呂巡指出，雙橡園的使用一直有與美方溝通，很多事（升國旗）也有先例，台美間的默契及互信堅實，即使中間有些特別事情，大家溝通後，就可解決認知差距。

當時民進黨立委痛批，雙橡園升旗是馬英九總統「內政失敗的遮羞布」。不過，「美國之音」發布網路民調，逾56%的美國民眾支持我國於雙橡園升國旗。

(中時新聞網)