英國威廉王子和弟弟哈利王子今天齊聲讚揚近日辭世的祖父菲立普親王對女王的盡職奉獻。威廉說，祖父會希望王室成員繼續日常工作。返國奔喪的哈利則說，全英國會哀傷懷念祖父。

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的夫婿菲立普親王（Prince Philip）9日辭世，享耆壽99 歲。女王在位至今69年期間，菲立普一直伴隨在側。

路透社報導，女王長孫暨英國王位第二順位繼承人威廉王子（Prince William）發布聲明表示，菲立普親王成就非凡，終生奉獻給國家、女王和大英國協。

38歲的威廉說：「我會想念我的爺爺（Grandpa），但我知道他會希望我們繼續日常工作。」

「我的祖父是位非凡男性，並屬於一個非凡世代。我的祖父對他的國家和大英國協、對他的妻子暨女王，以及對我們家族的付出，定義了他一世紀長的一生。」

威廉還表示，有菲立普作為引導自己的榜樣，令他感到幸運。他並讚揚祖父對自己的妻子凱特（Kate）表現非常慈藹。

據悉已從美國返抵英國的哈利王子（Prince Harry ）今天也發布聲明，形容祖父菲立普親王是一位「全心付出、有榮譽心和十分幽默」的男性。

哈利說：「他與女王陛下結縭73年、陪在她身旁期間，一直是她的堅實支柱，對她的奉獻無與倫比。」

「我雖然還能繼續說下去，但我知道，這時候他會手上拿著啤酒、對我們所有人說：『噢，繼續幹活吧！』所以，說到這裡，爺爺，謝謝你的效力、你對奶奶的奉獻，以及你總是做自己。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1100413

(中央社)