黃嫌醉後亂PO文，「想吃子彈請你花錢買！真以為我沒槍？」。（柯宗緯翻攝）

黃嫌還在留言處張踢槍枝、子彈照片。（柯宗緯翻攝）

黃嫌嗆警「不夠格」。（柯宗緯翻攝））

高雄38歲黃姓男子以臉書帳號「左飛」在網路貼文，「想吃子彈請你花錢買！真以為我沒槍？」，還秀出子彈、槍枝照片，新興警分局獲報後，循線逮補黃嫌到案，但沒搜出任何違禁品。黃嫌辯稱是酒後不清醒才亂PO文，全案依恐嚇公眾危安罪、社會秩序維護法送辦。

針對媒體報導該案，警方指出，3月31日接獲該媒體的投訴爆料追查，「左飛」在3月31日凌晨4時許，貼文「我不是不會反擊！是你不夠資格！想吃子彈請你花錢買！真以為我沒槍？來試試看！XXX的高雄你排不到名！」

「左飛」還在該則貼文的留言處PO出槍枝、子彈照片，友人懷疑他喝醉，好心警告他「明天警察局就叫你去了」，未料黃嫌反嗆「高雄市警察局還不夠格」。

警方獲報不敢大意，立即報請檢察官指揮並與刑警大隊科偵隊組成專案小組共同偵辦，專案小組在當日確認貼文者真實身分，掌握其行蹤，在黃嫌的友人位在苓雅區住處狼狽落網，並帶往其前鎮住處、工作地展開搜查，但沒有發現有上述違禁品。

警方進一步調查，原來當天黃嫌與友人去K歌，黃湯下肚後，在不清醒狀態下，上網亂貼文，隔日酒醒後，才知道事情大條，緊急刪除該則貼文，未料已經被截圖傳開。

黃嫌供稱，貼文中照片內的槍枝是玩具槍，是嘉義友人所有，目前不知去向，而相片是多年前在住處所拍攝後留存於手機內，警方將持續調查釐清。

(中時 )