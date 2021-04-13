圖二：i＋Deal Ecoffee Cup 16oz隨行杯，選用自然好分解的天然竹纖維、植物性黏合劑打造，650元。（Pinkoi提供）

圖三：Bullet by Army of Interns 再生面料泳衣Dawn set ，特價1481元，原價 1645元。（Pinkoi提供）

圖四：The New Normal氣味培養皿，推出S、M、L三種規格，且有多種配色，從培養皿內的顏色到暈染的花紋，都不會有重複。（質物霽畫提供）

圖五：The New Normal氣味培養皿，推出「頹敗中的微光」和「無人之境」兩支情境式香氣，在嘖嘖募資平台上架並推出早鳥優惠。（質物霽畫提供）

永續概念漸漸深入許多消費者內心，不少人會主動準備免洗餐具、自備水壺等行動，而亞洲設計購物網站Pinkoi更精選餐廚用品、服裝配件等，將綠色行動融入日常中;而質物霽畫所創立的家具品牌「Waste」，則將建設產業、時尚產業、科技技術與實驗機構等不同領域的廢棄物進行收集及整理，近期還與東方香水品牌P.Seven攜手合作，使用環保材質推出氣味培養品擴香。

透過日常的微小選擇，就能為世界帶來小小改變，例如挑選使用環保竹纖維、回收寶特瓶再製的隨身杯、便當盒，如台灣在地品牌台灣在地品牌TZULAï的竹纖維八角盤、英國設計品牌Ecoffee Cup等，美型的外觀讓你環保也能保持好品味;在綠色時尚部分，Pinkoi推薦澳門設計品牌O.N.E，該品牌使用100％回收塑料瓶製成的素皮革，而其設計也相當別緻，另外針對即將來臨的夏季，還特別推薦泰國品牌Bullet by Army of Interns，其推出的再生面料泳衣，除了有撞色的設計及特殊剪裁外，也是標榜使用100％可回收材質製成。而Pinkoi今年更以協辦身份響應由台灣環境資訊協會、B 型企業協會、「RE-THINK 重新思考》及綠藤生機共同舉辦的「綠色生活21天」活動，更推出相關優會，即日起至18日，於Pinkoi消費滿新台幣1000元，即享6％現金折抵優惠，鼓勵大家讓每個日常都能做出對世界更好的選擇。

而WASTE與香水品牌 P.Seven攜手合作的擴香，以「The New Normal（新常態）為名，象徵後疫情時代，對自然體悟所產生的新常態，別於一般一般擴香產品，首創以春池玻璃研發的科技綠能建材「發泡玻璃」作為產品的擴香載體，而其原理是將面板玻璃研磨成粉末後，混合水泥，再經過發泡的程序製成，使磚體內部形成蜂巢的孔狀結構。這些發泡後形成的孔洞，成為擴香能力極佳的介質。而此次一共推出「頹敗中的微光」和「無人之境」兩支情境式香氣，現在前往嘖嘖募資平台即能搶購早鳥優惠。

(中時 )