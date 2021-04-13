白宮：晶片峰會預期無法立即作出任何決定 08:202021/04/13 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天表示，白宮今天為商討半導體短缺問題所召開的視訊高峰會，預期無法立即作出任何決定或宣布。 莎琪告訴記者，拜登總統希望直接聽取受晶片短缺影響的企業負責人發言。（譯者：張佑之）1100413 學者觀點－拜登的經濟振興與策略布局 義隆產品線全面漲價 即起生效 (中央社) #白宮 #今天 #晶片 #預期 #企業負責人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國氣候特使 傳本周訪問中國 04:102021/04/12 產業財經 LG與SK和解 SK保住喬治亞電池廠 為拜登電動車策略加分 04:102021/04/12 全球財經 日危機感上升 接連表態關注東海台海局勢！美日峰會 將提中國人權問題 04:102021/04/13 焦點要聞 台積資本支出衝300億美元 04:102021/04/12 財經要聞 烏克蘭軍隊遭砲擊1死1傷 俄國申明不會邁向戰爭 03:512021/04/12 國際 大陸3月社融和M2增速遜預期 新增貸款超預期 16:412021/04/12 財經 聯發科 3月、Q1營收超預期 04:102021/04/13 財經要聞 陸欲主導半導體供應鏈 拜登籲美國投資不能等 05:422021/04/13 國際 白宮峰會將商討晶片生產 為提振全美製造業一環 04:122021/04/13 國際 緬甸經濟癱瘓 估今年衰退兩位數 04:102021/04/13 全球財經 產能爆滿 封裝廠接單接到手軟 04:102021/04/12 產業．科技 財經熱門新聞 台積電恐斷鏈 媒體人爆真相：台灣慘了 - 財經 三星高層專機來台搶料 電視部門社長韓宗熙昨來台 快閃會見聯發科、聯詠、友達 - 財經要聞 - 工商時報 晶圓代工二哥出頭天 高盛喊出7字頭 - 財經 - 工商 高紙價時代來臨！ 華紙：第二季可能再漲15～20％ - 財經要聞 - 工商時報 金控雙雄 首季大賺逾千億 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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