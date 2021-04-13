美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天表示，白宮今天為商討半導體短缺問題所召開的視訊高峰會，預期無法立即作出任何決定或宣布。

莎琪告訴記者，拜登總統希望直接聽取受晶片短缺影響的企業負責人發言。（譯者：張佑之）1100413

(中央社)