BREAKING: Bodycam footage of the "accidental discharge" death of Daunte Wright is now out. pic.twitter.com/xrRTn5bRR9 — Right Wing Cope (@RightWingCope) April 12, 2021

美國明尼蘇達州當地時間周日（11日）發生一起員警烏龍槍擊案件，一名員警以為自己拿的是電擊槍（taser），朝一名20歲非裔男子萊特（Daunte Wright）射擊，結果電擊槍竟成了真槍，造成萊特死亡。明尼蘇達州明尼阿波利斯市去年才發生非裔男子佛洛伊德被警員壓頸致死案，這起槍擊案發生地點，又剛好就離佛洛伊德案現場不遠，消息傳出後，當地逾500民眾群情激憤上街抗議，演變成警民衝突。明尼阿波利斯市和聖保羅緊急宣布實施宵禁，明尼蘇達州國民警衛隊已進駐戒備。美國拜登總統呼籲，勿因此發動暴力抗議。

500 angry protesters hit the streets of Brooklyn Minneapolis last night after cops killed another member of the community 20 year old Daunte Wright. Well over 200 US citizens have now been killed by US cops in 2021. #DefundThePolice pic.twitter.com/XqgUzMSODu — GhostofDurruti (@RobTheRich001) April 12, 2021

布魯克林中心警局今天說明，萊特因車輛登記過期遭到警方攔檢，警方也公布案發當時的影片，畫面顯示萊特與執勤警員發生爭執，萊特回到車上時，聽到一名女性員警高聲喊叫「電擊槍、電擊槍、電擊槍」，警察局長甘農（Tim Gannon）解釋，員警使用非致命武器前，都會依規定這麼做，員警隨後朝萊特開了一槍，結果「警官拔出了手槍而非電擊槍。」、「子彈意外擊發，造成萊特悲劇死亡，我說不出任何可減輕萊特家人痛若的話」。

Brooklyn Center, MN, police chief discusses deadly police shooting

佛洛伊德遭警察壓頸致死案目前正在進行大審，如今又發生這起悲劇，讓當地的氛圍更加緊張。甘農指出，根據影像的初步調查顯示，這是一起意外擊發案件，導致萊特不幸死亡。涉案警員的身份未被公開，是「一名非常資深的警員」。

案發後引發當地大批民眾上街抗議，與警方爆發衝突，警方則發射催淚彈、橡膠子彈驅離示威者，明尼阿波利斯市和聖保羅緊急宣布實施宵禁。美國總統拜登今天表示，他已和明尼蘇達州當局談論過起案件，這是一起悲劇，但必須等待調查結果出爐。拜登強調，和平抗議合情合理，但絕對沒有任何理由藉此打劫，聯邦資源已送到事發地區，以維持平靜。

(中時新聞網)