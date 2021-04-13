立法院教育委員會召委吳思瑤強力主導修訂《文化藝術獎助條例》，打破多年來藝術品拍賣所得課徵「綜合所得稅」的規定，藝術商或收藏家未來將可適用「分離課稅」，稅賦大幅降低。然而，「生產作品」的藝術家仍然會被課徵綜合所得稅。

學者抨擊，此舉無異是替富人大減稅，破壞「量能課稅」精神，台灣貧富差距將更形惡化，「收藏家掮客吃肉，藝術家只能喝白開水！」

目前拍賣藝術品得依循財政部主導的《所得稅法》課徵「綜合所得稅」，過去二十年來，國內各大藝術品交易平台、拍賣行、畫廊和收藏家，為了降低稅賦，一直推動修法，財政部則認為，藝術品收藏家多是金字塔頂端的高收入族群，若降低稅率，有違稅賦公平正義，因此寸土不讓。

如今，全面執政的民進黨卻突然換了腦袋，力挺「富人們」！在立法院教育委員會召委吳思瑤的主導下，直接避開《所得稅法》，轉個彎從文化部主管的《文化藝術獎助條例》（文獎條例）下手，去年底「突襲」完成文獎條例修正草案初審，即使國民黨立委強力反彈，但民進黨立委擁有人數優勢，而且該修法已經列入政院的優先法案名單中，在民進黨立委大力支持下，本會期可望完成修法。

吳思瑤常在粉絲團推廣分享藝術展覽訊息，但如今她提的修法，卻是讓「收藏家掮客吃肉，藝術家只能喝白開水」。（圖／翻攝吳思瑤臉書）

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(中時新聞網)