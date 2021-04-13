報稅季節即將來臨，也讓替富人減稅議題敏感。回顧馬政府時期曾推動遺贈稅修法，被當時在野的民進黨立委痛批替富人減稅，如今民進黨政府要修改文獎條例，讓藝術品交易收入改為分離課稅，也遭學者及藍委質疑是替富人減稅，引發誠實納稅的一般民眾高度關切。

現行《所得稅法》，中華民國境內居住者的藝術品拍賣所得，需計入綜合所得稅，實質稅率在○．三％到二．四％之間；文獎條例修正案則是扣除拍賣成本後，以成交價的六％計算純益所得，再按二○％稅率分離課稅，實質稅率為一．二％，比起綜合所得稅的二．四％，足足低了五成。

長期關注「稅賦公平正義」的政治大學財政系教授陳國樑指出，文獎條例修正案一旦三讀通過，同樣售出一幅十萬元的畫作，藝術商或收藏家的財產交易所得是六千元（十萬元乘以六％），再按二○％稅率分離課稅，稅賦僅一千二百元（六千元乘以二○％）；反觀出售該畫作的藝術家，十萬元扣除法定的三○％「費用率」（成本）後，剩下的七萬元必須依綜合所得稅累進稅率五％至四○％，繳交三千五百元至二萬八千元不等的稅金。

曹興誠收藏的〈清乾隆料胎黃地畫琺瑯鳳舞牡丹包袱瓶〉2019年在香港蘇富比秋拍中以港幣2.07億元（時約新台幣8.28億元）成交，創下同類型琺瑯器全球拍賣最高價紀錄。（圖／翻攝自搜狐）

陳國樑砲轟，這般減稅方案明顯獨厚富人、懲罰藝術創作者，怎可能將台灣打造成國際藝術中心？他並質疑，贊成修法者一直拿香港藝術品交易所得課稅○．五％、北京課稅二％來主張降稅，卻避談兩岸稅制方式、精神都不同，「大陸採分離課稅，台灣則採綜合所得稅，若只拿兩岸稅率高低做比較，就是斷章取義、混淆視聽。」

一名拍賣業者表示，台灣收藏家不願在本地拍賣收藏品，說穿了就是香港、大陸的稅賦低於台灣，加上無需擔心隱私被稅務機關洩漏；不過，隨著香港實施《國安法》，許多台灣有錢人飛到香港、大陸參加拍賣會時開始「心驚驚」，才遊說政府降稅，方便自己在台交易，「富人如果認為在台灣交易比較安全，又不願意多繳些稅，一般納稅人怎麼可能服氣？」

台灣藝術拍賣產業本身競爭力不弱，台灣的收藏家實力更在亞洲也居於領導地位，拍賣史上最貴的近現代書畫、畫家齊白石在1925年的巨作「山水十二條屏」在2017年12月17日北京保利以9.3億人民幣（約當時新台幣42億元）成交，就是由台灣收藏家送到北京拍賣。部分支持修法的立委認為，一旦拍賣所得改採分離課稅、拍賣家必須負擔的稅賦大幅降低，會願意將藏品送回台灣拍賣，但也有聲音質疑，台灣拍賣家寧可將藏品送到海外拍賣的原因很多，包括當地國際化程度、收藏客的財力、藝術環境等等都有關係，即使降稅也未必就一定會回台拍賣藏品。

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(中時新聞網)