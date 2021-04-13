屏東1名無業男子黃東明（黃男、55歲）因愛慕在通訊行上班的曾姓甜美人妻（曾女、29歲）遭拒絕，竟在4月8日深夜設局假車禍將曾女撞倒後抱上車，然後棄置空屋導致延誤就醫死亡，令人髮指殺人行為震驚全國。狡猾的黃男在案發前就先拔除借來的汽車行車紀錄器，在警方偵訊時，供詞反覆答非所問，誤導警方辦案，還試圖以「自首投案」減輕罪刑，並謊稱有躁鬱症，遭警方刑求，一連串的推罪卸責動作，讓警方拳頭都硬了，怒批「可惡至極」！

警方在案發當晚11時先在民學路尋獲黃男所開的肇事白色自小客車，聯絡車主得知借給黃男使用，警方趕赴黃家撲空，翌日上午6時40分許，黃男竟主動向警方投案，但遲遲不肯說出曾女下落，還辯稱：「我把她載走是想救她」。

黃男早就勘查好地形，在駕車撞飛曾姓女店員後，將曾女拖拉到附近的廢棄空屋中，地上拖痕（黃框處）清晰可見。（圖／讀者提供）

由於黃嫌不願說出曾女下落，警方最後根據曾女最後發話位置和黃嫌棄車地點，展開地毯式搜索，當時黃嫌離譜地在派出所呼呼大睡，警方最後在離黃嫌住處50公尺遠的空屋後方小屋尋獲曾女遺體。

據了解，黃嫌在警方偵訊時相當狡猾，供詞反覆，還告訴借他車的友人，如果有警察上門就說「車子被偷」，甚至將行車紀錄器拔除，自己和曾女的手機也關機，試圖以「自首投案」減輕罪刑，對於警方問訊答非所問，謊稱有躁鬱症，誤導警方辦案。

而黃男沒請律師卻質疑警方拘捕程序違法，還稱遭警方刑求，聲請法院「提審」遭駁回，因涉犯下殺人重罪，且有湮滅證據及逃亡之虞，遭法院裁定收押禁見。

在通訊行上班、長相甜美的曾姓女子不幸被變態黃男跟蹤騷擾，最後慘遭毒手遇害。（圖／翻攝臉書）

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(中時新聞網)