在屏東市1間通訊行上班的曾姓人妻（曾女、22歲），因服務親切、長相甜美，卻遭無業男子黃東明（黃男、55歲）求愛不成，以製造假車禍方式抱上車後載走，雖警方在14小時在距離黃男住家50公尺的空屋後方小屋尋獲曾女，但已成冰冷遺體，警方透露，曾女當時身穿粉紫色套裝制服，衣著完整，手、腳有擦傷、後腦杓有血跡，但詭異的是，曾女疑死不瞑目，雙眼直瞪前方，黃男還用自己的外套覆蓋曾女臉部，深怕曾女冤魂找上門。

4月8日晚上，曾女被黃嫌製造假車禍抱上車載走，目擊者報案後，曾女親友曾在當地臉書社團PO文急尋人，翌日上午6時40分，黃嫌投案，卻不肯交代曾女下落，警方根據曾女手機最後發話及黃男棄車位置，動員大批警力展開地毯式搜索，後來在距離黃男住家50公尺遠的一處空屋地上發現拖痕，往後尋找，在後方小屋尋獲曾女，但遺憾的是曾女已明顯死亡，一旁還有她被摔碎的手機及皮包。

黃男預謀撞飛曾女後，將曾女拖拉進附近的廢棄空屋中痛下殺手，鑑識人員從棄屍小屋中拿出死者的皮包。（圖／讀者提供）

據了解，曾女當時身穿粉紫色套裝制服，衣著完整，手、腳有擦傷、後腦杓有血跡，但詭異的是，曾女臉部卻被黃男用外套覆蓋，警方掀起衣物時赫然見到曾女疑因死不瞑目，兩眼直瞪前方；曾女丈夫聽聞噩耗前往小屋，見失蹤整晚的愛妻已成冰冷遺體，當場放聲痛哭，夫妻情深卻天人永隔，令在場的警方也為之鼻酸。

黃男因涉犯下殺人重罪，且有湮滅證據及逃亡之虞，遭法院裁定收押禁見，檢警懷疑被害人恐遭嫌犯猥褻或性侵害，目前等待解剖結果確認真正死因。

雖然警方接獲曾女報案後曾對黃男開罰，也在曾女上班的通訊行門口設簽巡簿，但這些動作並未對黃男起到任何嚇阻作用。（圖／宋岱融攝）

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(中時新聞網)