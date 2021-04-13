涉嫌殺害通訊行曾姓人妻（曾女、29歲）的嫌犯黃東明（黃男、55歲），即便已年過半百，但不僅未婚還長期無業在家當啃老族，個性怪異，不僅家人也受不了，相繼搬離，讓他獨居，本刊記者訪查曾和黃嫌發生過牆壁修繕問題的鄰居時，鄰居也搖搖手感嘆：「一言難盡！」還有鄰居透露，黃嫌當天做案前，徒步鄰居店前時，以往表情冷漠的他竟露出一抹邪惡笑容，沒想到當晚就犯下令人髮指的殺人行為，如今回想令人毛骨悚然！

本刊調查，黃男的父親是國中退休老師，一家5口原居住在屏東水源街透天厝，黃男無業在家當啃老族，黃父去世後，性情古怪的黃男曾發生無端搭訕女路人行為，也曾和鄰居因牆壁修繕問題互告傷害，家人因受不了他的個性，相繼搬往他處，剩黃男獨居該處。

黃男投案後，一度故意誤導警方辦案，最後警方在曾女手機發話及黃男棄車位置附近展開地毯式搜索，才在廢棄空屋中找到曾女的遺體。（圖／讀者提供）

黃男的一名鄰婦表示，黃男個性怪異，喜歡種植花草，曾向她炫耀買過一盆3000元的花，抽著要價1萬元的電子菸，也曾揚言要檢舉住處對面水公司的樹木未修剪；記者趨前詢問和黃嫌因修繕問題互告傷害的男屋主時，該名鄰居搖搖手不願受訪，僅表示「一言難盡」，似乎道盡黃嫌古怪個性令人受不了。

有鄰居也透露，平常看到黃男時，他表情冷漠，從未與人點頭問好，但案發當天下午，他卻異常露出一抹邪惡笑容，看到黃男殺人的新聞，才得知原來他竟是幹下令人髮指的殺人行為，回想起來令人毛骨悚然！

警方前往黃男家進行蒐證，鄰居均表示黃男個性古怪、劣跡「一言難盡」。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)