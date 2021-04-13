新北市特種搜救大隊在921大地震後成立，每個分隊都各有所長，搜救能量有目共睹，國內各種天災人禍更是「無役不與」，隊員們在死神中救下無數條人命，成為大眾眼中當之無塊的英雄，而在象徵榮耀的制服背後，卻藏著數不清的汗水與努力，他們積極練習只盼能創造奇蹟，成為患者最堅強的後盾。

4月8日上午，新北特搜大隊南雅分隊，在分隊長張仁誠的帶領下，正進行各種救援訓練，剛加入的魏裕倫站在三層樓的高度仍面不改色，遵從指示緩緩降下，認為自己做的不好還要求重來，積極紮實的練習，只盼這些技能他日成為救人的關鍵。

特搜隊員面對3層樓高度仍面不改色（右，馬景平攝），多次練習緩降只盼他日成為救人的關鍵，除此之外，他們每日晚上還會背氧氣瓶爬樓梯當作負重訓練（左，新北市消防局提供）。

雖然是演練，隊員們不敢有絲毫馬虎，緊接著車禍脫困練習，模擬患者被卡在車底，學長指導學弟使用千斤頂和各種機具，務求在黃金時間內將傷患救出，晚上還要背氧氣瓶爬樓梯當作負重訓練，長官嚴苛要求所有動作，希望隊員們在現場能保護自身安全，更成為民眾的希望。

新北搜救大隊在921大地震後成立，消防員得通過火災搶救、山難援救和水難救助檢核，並取得救助隊訓練證照，再歷經3到7周以震災為主的進階訓練，通過後才能成為正式隊員。

新北特搜旗下五個分隊則各有獨到功夫，大埔分隊著重搜救犬訓練(及山難搜救)，慈福分隊善於繩索救援，德音分隊主攻車禍救助，秀峰分隊則擅長山域及水域搜救，南雅分隊在重機械使用上尤為出類拔萃，甚至能以怪手打開氣泡水的瓶子。

「別人跑離危險，我們則衝向災難。」特搜大隊組長周祐陞提到，新北市的救援能量在國內可說有目共睹，日本311大地震時曾前往救援，國內的每場天災人禍更是無役不與，包括南方澳大橋斷裂、黑鷹直升機墜落，以及花蓮和台南震災，連睡夢中都要隨時待命。

南雅分隊隊員8日上午進行車禍脫困訓練，模擬患者被卡在車底的狀況，務求在黃金時間內將傷患救出。（圖／馬景平攝）

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(中時新聞網)