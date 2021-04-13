田納西州諾克斯市（Knoxville）警方表示，當地一所高中今天有若干人中槍，包括一名警察。

諾克斯市警察局推文表示：「據報案，有多人中槍，目前調查還在進行中，請迴避事發地區。」

推文中並未說明中槍者的詳細情況，也未說明凶嫌是否在逃。（譯者：張佑之）1100413

(中央社)