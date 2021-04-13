田納西州一高中發生槍擊 多人中彈 07:022021/04/13 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 田納西州一高中發生槍擊 多人中彈(美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 田納西州諾克斯市（Knoxville）警方表示，當地一所高中今天有若干人中槍，包括一名警察。 諾克斯市警察局推文表示：「據報案，有多人中槍，目前調查還在進行中，請迴避事發地區。」 推文中並未說明中槍者的詳細情況，也未說明凶嫌是否在逃。（譯者：張佑之）1100413 臉書留言起爭執 高雄3車半夜撞鐵皮屋開槍掃射4人中彈 日危機感上升 接連表態關注東海台海局勢！美日峰會 將提中國人權問題 (中央社) #中槍 #人中 #田納西州 #高中 #田納西 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 清晨沒起床 家人發現高中生已氣絕 10:162021/04/12 社會 美艦跟監遼寧艦 中國專家稱顯示抗中決心 04:102021/04/13 產業財經 象牙塔促轉會 民進黨政治動員提款機 04:102021/04/13 政治要聞 迪羅薩0.5秒絕殺 馬刺神奇止敗 04:102021/04/13 運動天地 後疫情時代 看好新基建、綠色商機 04:102021/04/13 焦點新聞 館長槍擊案翻版 天道盟大咖遭埋伏行凶 嫌近距離行凶後主動投案 17:212021/04/12 社會 跟隨中共史觀 改為中國國民黨遷至台灣！香港教科書修訂 中華民國不見了 04:102021/04/13 焦點新聞 2槍轟倒八里角頭索命 槍手為錢登門尋仇攜槍投案 16:272021/04/12 社會 台版《地球上的星星》 自閉生畫出line熱銷貼圖菠蘿麵包 17:402021/04/12 寶島 佛洛伊德案事發地又有非裔遭槍殺 民眾示威抗議 21:392021/04/12 國際 頭條揭密》美艦遭遇陸航母常態化？美中驅逐艦台海對峙機率較高 04:112021/04/13 政治 國際熱門新聞 瘋了 菲立普生前對梅根哈利震撼專訪老實說 - 國際 手槍當電擊槍！美明尼蘇達警烏龍錯殺20歲非裔男 驚人影片曝光 - 國際 福島核廢水排入大海 日拍板定案了 - 政治圈 陸欲主導半導體供應鏈 拜登籲美國投資不能等 - 國際 - 中央社 老伴菲立普辭世 英女王要退位？專家曝68年前有秘密協議 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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