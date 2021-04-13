特種搜救大隊遇到災難時往往於第一時間衝鋒陷陣，在瓦礫和碎石堆中救出無數病患，不放棄任何的奇蹟與機會，是大眾眼中當之無愧的「英雄」，但在象徵榮耀的橘色救助服下，特搜隊員也會遭災難煉獄的陰影糾纏，還有救助普悠瑪事故的消防員在案發隔年選擇輕生，在消防員心中留下深深的傷痕。

新北市特搜大隊組長周祐陞提到，出任務時總要面臨天災人禍帶來的生離死別，即使已見慣生死，看著受難者家屬撫屍痛哭，心裡仍會不捨和自責，遺憾於「如果能救出來就好了」的想法，但「意外和明天不知道誰先到」，也只能收拾好自己的情緒，繼續面對未來「不希望發生的任務。」

「大型災難發生，『要救誰』會是一個很困難的選擇。」周祐陞說，當消防能量小於死傷人數時，消防員得做出取捨，必須把握黃金時間，盡快將有生命跡象的傷者送上救護車，再協助已死亡的罹難者回家，做出決定的人往往要承受無法想像的壓力。

周祐陞回憶，2018年10月，台鐵普悠瑪號在宜蘭新馬車站出軌，他前往支援時，碰上曾在新北市實習的消防員，該名學弟報告自己做的檢傷分級，周祐陞給予高度肯定，學弟當時笑得如釋重負，但事故陰影卻在他心中揮之不去，隔年7月選擇離開人世，也在所有浴火鳳凰心中留下難以抹滅的遺憾。

普悠瑪事故造成18人死亡的悲劇，1名在該事故負責檢傷分類的消防員因陰影過重，於案發後隔年輕生離世。（圖／報系資料照）

周祐陞表示，許多年輕隊員沒有重大事故相關經驗，事故後會承受相當大的壓力，消防局有固定的醫師給予輔導，學長也會隨時注意每位學弟的狀況，希望能再避免憾事發生。

「讓所有民眾回家，就是我們的工作。」周祐陞提到，每次任務回來之後，同仁經常在生活中想到執勤時的無邊黑暗，以及許多殘破肢體的畫面，但多數隊員仍堅守崗位，希望能付出自己的所學和能力，成為守護大眾的堅強後盾。

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(中時新聞網)