大聯盟13日開打的雙城、紅襪系列賽臨時喊停，原因是雙城主場明尼蘇達州當地又爆發重大事件。一位叫做萊特(Daunte Wright)的20歲黑人男子，他在美國時間11日於該州的布魯克林中心市(Brooklyn Center)遭到警察誤殺，引發街頭抗爭。前次明尼亞波利斯市白人警察單膝壓死黑人男子佛洛伊德(George Floyd)也是在明尼蘇達州。

雙城隊聲明：「為尊重布魯克林中心市發生的悲劇，雙城球團與大聯盟、州政府官方討論過後，顧及我們的球迷、員工、球員的心情，我們決定暫停今日的比賽，門票等相關事宜將於日後公告。我們對萊特的家人致上深切的同情。」

由於群眾街頭抗爭時常有脫序行為，聯盟必須考量球員的安全。職籃NBA的明尼蘇達灰狼隊(對手籃網)、NHL冰球的明尼蘇達荒野隊也都宣布比賽暫停。

2015年，黑人男子弗雷迪葛雷(Freddie Gray)遭警察逮捕後受傷，死於醫院。當地巴爾的摩發生街頭暴動，甚至使金鶯球場暫時關閉出入口，以免球迷外出受傷。後來他們也被迫停賽。由於陳偉殷當時就在金鶯，這讓台灣球迷跨海感受到當地街頭的不平靜。

這次明尼蘇達的事件疑似是一位資深警察攔檢黑人男子萊特的車輛，萊特不肯配合，警察取用電擊槍時居然誤拔了配槍將他射殺。去年亞特蘭大的警察動用電擊槍制伏兩位街頭抗爭的黑人學生，使他們倒地痛苦掙扎，也挨批執法過當。

(中時新聞網)