歐洲藥品管理局（EMA）4月7日發出聲明，廣泛性血管栓塞併血小板低下事件應被列為AZ疫苗的極罕見副作用，但結論仍是施打疫苗的益處大於風險。中央流行疫情指揮中心也在這項聲明公布後召開專家會議，決議施打方針不變。但在疫情相對不嚴重的台灣，我們真的值得冒險打這一針嗎？

根據歐洲藥品管理局的調查，AZ疫苗施打後產生血栓的研究報告顯示，疫苗與肺部栓塞及下肢深部靜脈栓塞沒有關連性，但與自體免疫反應引起的廣泛性血管栓塞併血小板低下可能有關連，出現危險訊號。

廣泛性血管栓塞也可稱為瀰漫性血管凝固，可能引起大腦靜脈竇栓塞或腸繫膜靜脈栓塞，進而併有血小板低下狀況。當大腦靜脈竇栓塞發生，可能出現神經症狀，例如意識改變；腸繫膜靜脈栓塞出現，則會出現腹痛症狀。

雖然歐洲藥品管理局無法列出具體的風險因素，但截至3月22日，歐洲經濟區有86人施打AZ疫苗後，14天內出現廣泛性血管栓塞併血小板低下事件，大部分為60歲以下女性，其中有18人情況致命。

指揮中心認為，AZ疫苗的血栓副作用即為罕見，施打方針不變。(圖/指揮中心提供)

●歐盟結論：施打AZ疫苗的益處大於風險

只不過，歐洲藥品管理局得出的結論仍是，施打AZ疫苗的益處大於風險。指揮中心4月8日上午召集傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）開會，也決議AZ疫苗的施打方針不變，但會在接種注意事項加註提醒，告知接種者有血栓的潛在風險，並視安全性滾動式修正。

傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎解釋，AZ疫苗可能引起的上述不良反應「極罕見」，和預防新冠病毒的效益相比，仍然利大於弊。而且其他廠牌的新冠疫苗也有嚴重立即性過敏事件的潛在風險，但也是非常少見。

不過，李秉穎特別提醒，服用避孕藥與接受荷爾蒙治療是引起血栓的危險因子，建議現階段的接種對象在施打AZ疫苗前後，至少停藥28天。

●4大血管栓塞情形 症狀看過來

此外，所有接種AZ疫苗的民眾一旦發現有疑似下列4大血管栓塞情形，應趕快就醫檢查，年輕女性尤其要特別要注意。

1.大腦靜脈竇栓塞：可能有神經症狀，例如意識改變。

2.肺部栓塞：可能出現胸痛、胸悶症狀。

3.腸繫膜靜脈栓塞：可能出現肚子痛症狀。

4.下肢深層靜脈栓塞：可能出現腫脹、疼痛症狀。

預防接種受害救濟審議小組（VICP）召集人邱南昌說，若民眾施打疫苗後出現不良事件，可以申請預防接種受害救濟，若經審議後確定與施打疫苗有關，會根據救濟辦法給補償。

●台灣疫情相對安全 這一針該打？

但相對於歐美的嚴峻疫情，台灣的防疫表現在全球數一數二，對本地民眾而言，染疫風險很可能低於施打AZ疫苗出現的血栓風險。我們真的值得打這一針嗎？這必須與新冠病毒構成的已知威脅進行權衡。

李秉穎承認，台灣最近一段時間內沒有病毒感染風險。但他指出，全世界的人平均受到一次感染，且約一至二成的人出現重症，死亡率約2％～4％。台灣還是有許多人需要出國，可能是洽商、採訪、參與國際賽事或探親等，有暴露風險。

若沒有出國的打算，李秉穎建議民眾自行評估施打AZ疫苗的必要性，若有必要施打，醫護人員也會替民眾詳細解釋風險，討論安全問題。

指揮中心統計，截至4月7日為止，共施打了2萬75劑AZ疫苗。根據指揮中心觀察，約有6％～8％的接種者第二天無法工作。

例如在最近一次的疫苗接種後不良事件通報中，有一名男性於第5天出現肢體多處瘀斑，不過經急診就醫後恢復良好，凝血指標也正常，可恢復上班。

指揮中心發言人莊人祥說，勞動部已經研擬出「疫苗接種假」方案，民眾在施打疫苗後，可提出休假申請，打一劑可請假2天，因此打兩劑最多可請假4天。但疫苗接種假是否給薪？勞動部目前尚未確定。

目前AZ疫苗的接種對象，以第一類醫事人員為主，4月12日起將開放給第一線防疫人員、航空機組員、防疫計程車等第二和三類接種對象。但因AZ疫苗有施打期限，莊人祥透露，最快4月底開放第四類有出國需求者自費接種。

(中時新聞網)