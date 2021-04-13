紅馬-KY(2928)受惠故鄉納稅業務顯著成長，彌補伴手禮業務結束影響，2021年3月合併營收登近3年同期高點，使首季合併營收仍創同期次高。展望後市，集團將加速企業轉型及組織改革，深化故鄉納稅及地方創生等相關業務，盼加速整體業務重返成長軌道。

紅馬公告3月自結合併營收3.85億元，雖較2月4.18億元減少7.8％，仍較去年同期3.59億元成長7.16％，為近3年同期高點。累計首季合併營收19.28億元，較去年第四季22.27億元減少13.43％，較去年同期19.72億元小減2.57％，改寫同期次高。

若以功能性貨幣計算，紅馬3月自結合併營收為14.77億元日幣，較2月19.46億元減少24.06％、但較去年同期12.81億日圓成長15.37％。累計首季合併營收71.7億日圓，較去年第四季80.93億日圓減少11.4％、仍較去年同期71.46億日圓成長0.33％。

紅馬表示，3月營收較去年同期成長，主要受惠故鄉納稅「Furusato 360」跨平台效益顯現。3月主要合作入口網站樂天舉辦限時促銷活動，帶動紅馬故鄉納稅業務年增達47％，彌補結束伴手禮相關業務的影響。3月故鄉納稅營收占整體營收比重已逾9成。

紅馬說明，故鄉納稅「Furusato 360」平台與各大入口網站的聯盟行銷，為集團自去年起的營運發展重心之一，目前該平台已與超過16個中大型入口網站、超過230個的地方自治體合作共同推廣故鄉納稅業務。

紅馬2020年合併營收62.34億元、年增2.92％，改寫歷史次高，惟因伴手禮業務受疫情衝擊，加上業外認列大阪摩天輪投資評價損失約1.2億元，致使稅後虧損0.77億元、每股虧損1.63元，較前年轉虧、雙創次低。公司決議不發放股利，6月29日召開股東常會。

(時報資訊)