岱宇(1598)旗下各品牌健身器材訂單出貨持續暢旺，3月合併營收12.8億元，年成長66％，首季合併營收為38.3億元，年成長139％。

岱宇表示，受惠於宅經濟依舊維持火熱，歐、美地區家用健身器材市場需求持續暢旺，尤其集團旗下SOLE、XTERRA品牌於電商銷售具有高度品牌力，整體客戶訂單需求依舊處於高水位，加上SPIRIT品牌旗下經銷客戶拉貨力道穩健，同步挹注兩岸生產基地產能利用率持續滿載，都是推升3月、第一季營收成長的原因。

展望2021年第二季，岱宇指出，目前整體市場航運雖有缺櫃、包材紙箱缺貨等因素影響訂單出貨情況，不過，全球居家健身風潮，挹注居家健身新生活常態持續創造各品牌良好銷售環境，包括XTERRA及SPIRIT品牌訂單能見度隨著主要電商客戶Amazon及北美經銷商拉貨需求而同步推升至今年下半年。

(時報資訊)