中租-KY(5871)瞄準疫情期間的「偽出國」商機，旗下仲信資融推出的「中租零卡」攜手東南旅遊、成旅觀光與海外代購業者樂桃，導入提供小額支付、大額分期服務，透過異業合作搶攻國內旅遊與代購海外商品商機。

仲信資融2018年9月將深耕實體通路近19年的「零卡分期」線上化，推出全台首家無卡分期電子交易模式，近2年與大型電商、實體商家合作，積極打造零卡生活圈，消費者可在3C、家電、美妝保養、傢具裝修及線上學習等逾4萬家商家使用零卡服務。

經統計，中租零卡20～39歲會員占比超過8成，串聯電商通路與實體門市的用戶，總消費人數超過百萬。展望後市，仲信資融盼透過零卡業務帶動整體業績成長，目標線上會員數至2023年突破百萬、合作店家達10萬，使零卡分期交易金額成長5倍達300億元。

東南旅遊今年1月導入中租零卡全通路支付服務，消費者在全台門市或網頁選擇中租零卡支付購入旅遊商品，可先享高品質的旅遊行程或海外商品，下個月才開始付款。合作首波主打每月付百元就可入住五星級飯店或環島行程，吸引眾多小資族與年輕族群。

東南旅遊行銷部協理廖宇宸指出，東南旅遊消費者2月以中租零卡完成付款的業績量，較1月跳增1.81倍。進一步分析發現，使用中租零卡的客群以年輕散客為主，且喜好高級飯店、美食餐券、自由行與精緻小團的旅遊商品，單筆平均消費金額提升至2.5倍。

而中租企業旗下成旅觀光「成旅晶贊飯店」與「晶贊都會旅店」，亦導入集團中租零卡服務，即日起至8月底推出零卡專案最低價、祭出不到3折優惠回饋。成旅觀光副總楊嘉齡表示，藉此提供多一種支付選項，讓旅客輕鬆度假無負擔。

海外購物方面，與日本Yahoo!與美國ebay簽約合作、提供海外代標代購服務的台灣跨境電商平台「樂淘」，年初導入中租零卡服務後，亦引發愛用日貨族高度興趣，每月使用率持續上升，瞄準廣大哈日族荷包。

仲信資融資深副總經理張銘聰指出，目前國旅等內需市場逐漸復甦，中租零卡將更積極拓展消費場景、協助更多店家導入，讓消費者能以更具彈性方式購入優質品項，並藉此逐步建構中租零卡生活圈，完整串聯客戶需求，打造新型態的數位金融體驗。

據中租財報揭露，仲信資融目前實收資本額30.94億元，2019年合併營收9.45億元、年增29.71％，稅後淨利4.41億元、年增達36.41％，每股盈餘（EPS）1.88元。2020年稅後淨利7.47億元、年增達69.31％，推估每股盈餘約2.41元。

(時報資訊)