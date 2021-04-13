日本已決定將排放福島核電廠廢水

日本政府在周二的決算行政監視委員會會議上決定，要將福島第一核電廠的核污水稀釋到國家標準的濃度以下後排入大海，預計兩年內開始排放。雖然日方強調廢水經過處理，但仍引起台灣，中國大陸與南韓等鄰國高度關注。

據《衛報》（The Guardian）13日報導，兩年內超過100萬公噸的廢水將從福島核電廠排入大海。不過，日本政府也說，整個過程預料要耗費數十年。

而據NHK報導，日本政府要求營運福島第一核電廠的東京電力公司，要以兩年內排放核廢水為目標，設置所需設備並進行相關準備。

日本首相菅義偉先前曾在會議上說，希望近期內能決定相關方針，強調在福島重建之際，處理核廢水是一項無可避免、不能拖延的課題。據共同社報導，正進行災後重建的當地和漁業人員則強烈擔憂，這樣做形象會受損。也因此，形象受損對策和補償制度具體化，就成了重要課題。

從現在到實際開始排放，預計專用設備的審查和施工需要約2年。而處理水含有技術上無法去除的放射性物質氚，將在以海水充分稀釋後排入大海。如果出現形象受損的問題，東電計劃研議賠償。

福島第一核電廠2011年發生311核災事故已超過10年，而福島漁民一直反對排放核廢水，要是廢水排放，可能再度衝擊當地漁業。

福島第一核電廠因發生核災，需要持續注水，以冷卻反應爐內的熔融核燃料棒，因此產生內含高濃度放射性物質的污染水，而這些水和流入廠房的地下水等混在一起，就成了核污水。東電把淨化後的處理水保管在廠區內的儲罐中，截至今年3月，已達約125萬噸，而儲罐數量達1061個。東電認為，儲罐容量將於明年秋季以後達到極限。

而日相菅義偉直言，在確保安全與做好負面觀感對策的前提下，排放入海是最現實的判斷。

(中時新聞網)