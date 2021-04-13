苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖正展開8天7夜的遶境活動，昨日行經台中港火車站前，鑾轎突大轉彎「三進三出」停駕一處民宅，屋主見媽祖當場感動落淚，原來50歲的屋主張秋錫一家17年前曾向媽祖求子，妻子隔年產下一女，2年後又生下一子，即便他們現在已搬新家，媽祖仍找得到他們，且已是第4度造訪，令他們一家人又驚又喜。

屋主張秋錫見媽祖4度登門造訪，感動地直落淚。（圖／翻攝自拱天宮白沙屯臉書直播）

白沙屯媽租11日深夜起駕，徒步往雲林縣北港朝天宮進香，吸引逾10萬民眾參與，昨（12）日上午10時許，鑾轎突然大轉彎，直接衝進入台中港火車站前一處民宅停駕，屋主張秋錫在家門前虔誠迎接，感動流淚說，「媽祖已來過很多次，現在住的是新家，之前來的是舊家」。

張秋錫透露，2001年與妻子婚後一直無法順利生子，父母又是虔誠的白沙屯媽祖信徒，經常替他們夫妻倆祈求早日得子，沒想到3年後，媽祖遶境時竟停駕在他們家門前，當時全家人不斷地向媽祖磕頭，隔年妻子果真順利產下一女。

屋主家門前熱鬧的景象。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮）

張秋錫回憶，妻子產後，媽祖也有二度造訪，2008年妻子又生了一個兒子，令全家人相當欣喜，現在女兒已上高中一年級，兒子也升上小學六年級，張秋錫說，最令他驚喜的是，即便現在已搬新家，媽祖仍找得到他們，張母日前也向他們一家人提醒，「媽祖今年可能會來」，全家人因此特地請假迎接，沒想到真的等到媽祖停駕，且這已是第4度造訪。

(中時新聞網)