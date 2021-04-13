年輕族群也要當心！躺在床上突然全身無力，不但是中風警訊，還可能潛藏未察覺的心臟腫瘤。22歲陳小姐睡前忽然全身無力，意識清楚卻無法表達言語，經男友緊急送醫後進行取栓手術，沒想到到又發現下肢冰涼蒼白失去脈膊，原來是她心臟中的黏液瘤碎片隨血管流動造成多處栓塞，不但造成腦部缺血，雙腳也出現急性下肢缺血性栓塞。

臺北榮總心臟外科郭姿廷醫師表示，陳小姐送至急診時，神經內科醫師第一時間判斷為中風，必須在3小時內打通血管，避免右邊肢體無力、偏癱等後遺症。之後又出現下肢缺血，經心臟超音波發現陳小姐左心房內有非常大的腫瘤隨血流擺動，因此進行開胸腔手術，避免心臟又將腫瘤碎片打入血管，甚至造成二次中風。

●心臟黏液瘤造成多處栓塞 延遲就醫恐偏癱截肢

黏液瘤也造成陳小姐下肢缺血，先進行取栓之後，又因血管再灌流而導致肌肉腫脹，須以筋膜切開術釋放雙腿壓力。郭姿廷醫師表示，陳小姐因心臟黏液瘤而造成多處栓塞，治療過程環環相扣，一旦時間有所延誤，就可能造成偏癱、截肢等後遺症。

心臟黏液瘤造成多處栓塞，延遲就醫恐偏癱截肢。(圖/今健康提供)

郭姿廷醫師表示，當時心臟超音波發現，陳小姐心臟的黏液瘤已有不少進入血管中，因此腹部器官、右邊腎臟、脾臟都有一部份栓塞，可能與其黏液瘤結構較鬆散有關，陸續從其腦部、腳部血管中取出不少腫瘤，並幫助陳小姐保留雙腳，恢復行走功能。

●黏液瘤如果凍 無危險因子 常以心悸易喘表現

郭姿廷醫師說明，黏液瘤並無明顯危險因子，沒辦法因為高血壓、糖尿病而早期檢測，為意外發生，也無遺傳與基因相關檢測，多好發於30至60歲的年輕人身上。很多病人來時是以喘、心悸來表現，以中風栓塞來表現比較少見。

黏液瘤像果凍，平日無危險因子，常以心悸易喘表現。(圖/今健康提供)

黏液瘤是最常見的心臟腫瘤，且不是一個結實團塊，而是有如果凍狀的腫瘤，郭姿廷醫師說明，黏液瘤最常長在左右心房中間的隔板上，像葡萄一樣有個蒂頭從隔板上長出來，在心臟內隨著心臟跳動，其中的小碎片有可能隨血流塞到任何器官或動脈造成缺血。

郭姿廷醫師提醒，黏液瘤無明顯徵兆，多為突發性事件，需要心臟超音波才能確診，若發現有心臟病症狀、例如心悸、容易倦怠、覺得喘時，應該及早至心臟內科或心臟血管外科就醫。當腫瘤愈來愈大時，可能會阻塞心臟血流，導致病人愈來愈喘，走一段路就需要休息，嚴重時會造成急性肺水腫甚至心臟衰竭。

●黏液瘤屬於良性腫瘤 術後需定時追蹤

黏液瘤的摘除手術，除了將腫瘤移除，最好能將心房隔板同時切除以減少復發風險。郭姿廷醫師說明，除了傳統開胸手術，也可能採取內視鏡輔助的側胸微創手術，縮短復原時間。

黏液瘤屬於良性腫瘤 術後需定時追蹤。(圖/今健康提供)

陳小姐由於及時就醫，經臺北榮總神經內科、心臟外科、整型外科在最短時間內接力救治，才完全保留器官功能，醫師提醒，黏液瘤雖然屬於良性腫瘤，仍存在復發風險，術後需要定期以電腦斷層或心臟超音波追蹤。

(中時新聞網)