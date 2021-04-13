封測廠力成(6239)公布3月自結合併營收65.09億元，月增達11.71％、年減1.07％，回升至近11月高點，並創同期次高、歷史第4高。累計首季合併營收184.29億元，季減3.12％、年減2.03％，仍創同期次高，表現符合公司預期。

力成先前法說時指出，受季節性因素、記憶體庫存調整及工作天數較少，首季營收將較去年第四季微降，但可望自3月起回升。投顧法人先前推估力成首季營收季減2％、年減1％，實際表現略低於預期，每股盈餘（EPS）估約1.93元。

力成執行長謝永達指出，首季邏輯業務訂單需求續強，仍面臨產能短缺問題，預期上半年成長仍相當強勁，車用貢獻可望顯著回升，記憶體業務需求則自3月起回升。在邏輯業務動能續旺、記憶體業務持穩下，今年展望仍正向，預期營運可望維持成長。

投顧法人認為，力成轉型策重邏輯業務發展，預期今年營收年增率將逐季回升，其中邏輯業務可望成長達雙位數、記憶體業務成長個位數百分比，看好全年營收繳出高個位數成長、獲利成長達雙位數百分比，維持「買進」評等、目標價120元不變。

力成2020年合併營收761.81億元、年增達14.51％，創歷史新高，歸屬母公司稅後淨利66.62億元、年增14.11％，創歷史次高，每股盈餘（EPS）8.6元，亦創近10年高點。公司決議擬配息5元，為近9年高點，將於5月31日召開股東常會。

(時報資訊)