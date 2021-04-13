今天晚起鋒面通過和東北季風增強，北台灣、東半部降溫有局部雨，北部明早氣溫降到17至18度，與今天30度相比，驟降12度，歐美模式模擬，菲律賓東方的熱帶擾動，最快在周三、周四成颱，氣象達人彭啟明表示，颱風生成後會在周末北轉，逐步往西北移動，對台沒有直接影響，反而可能在下周帶來乾燥的東北風，到4月下旬還是沒有較大雨勢的條件環境。

彭啟明今天在臉書表示，今天氣晴朗，中午西半部高溫30度以上，傍晚開始鋒面及東北風逐步接近北台灣，氣溫顯著下滑，北部明早會降到17至18度，白天高溫也只有21至22度，中南部約略降1、2度，這波微弱鋒面也帶來些水氣，桃園以北、東北部及東半部會陣雨但不大，迎風面降雨明顯，中南部幾乎沒有變化。

彭啟明說，從今晚到周末，大致維持東北風的環境，不會特別的冷，但早晚北部、東半部有顯著涼意，白天回溫約可以到23至25度，和今天的30度有很大落差，提醒秋天的寢具、外套都還不要收，偶爾用得到，可能要到下周才逐步回溫至接近30度，但仍有變動空間。

菲律賓東方的熱帶擾動94W，目前還在發展當中，歐美模式模擬，最快在周三、周四生成為今年第二號颱風「舒力基」，彭啟明表示，颱風在周末的時候逐步往西北移動，目前各種預測的趨勢仍是轉彎往北，對台灣沒有直接影響，這也讓下周台灣附近是否受到東北風影響仍有待觀察，不過趨勢上是帶來較乾燥的東北風，水氣仍嫌不足，到4月下旬還是沒有較大雨勢的條件環境。

彭啟明說，這幾個月的乾旱不只台灣，福建到廣東也都是降雨少的乾旱，這是整個東亞大氣環流的異常，當然和反聖嬰有關連性，春天鋒面位置的偏北，也讓長江中下游附近有較多的雨勢，幾乎都下不來台灣，就算有雨也不多。提醒旱澇只有一線之隔，當真正夠威力的降雨來臨時，一天數百毫米的雨勢，該如何應對？因此汛期前必須演練，才能減少災害損失。

(中時新聞網)