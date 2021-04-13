台中一名沈姓男子和社區守望隊參加自強活動，卻在宜蘭清水地熱公園跟其他遊客爆發口角，沈男把對方租借的籃子等物品掃到地上，還不斷嗆「這空間是你承租的嗎」，霸佔座位的囂張行徑曝光後，引網友撻伐！里長證實，經守望隊討論，決定沈停職一年。

在台中市龍井區經營中小企業的沈男，加入龍東里守望隊逾10年，12日和里民前往宜蘭旅遊，卻在清水地熱公園跟遊客爆發口角。當時沈男帶著一名小孩，直接坐在已有人使用的座位，待使用者返回時，沈開始嗆「這是公共空間、你有承租嗎」，甚至把對方的物品全掃到地上，惡劣態度引爆網友憤怒。

「他這個人就是脾氣比較衝啦！大家有勸他，也不知道怎麼會鬧成這樣」，龍東里里長陳翰儀接受《中時新聞網》採訪時證實，由於沈的行為造成社會觀感不佳，守望隊開會討論後，決定把他停職一年，不再擔任守望隊員。

據了解，沈男帶的小孩在現場一度被人推擠，導致沈男情緒失控，衍生後續脫序行為。里長表示，當天有4部遊覽車、含眷屬共100多人出遊，守望隊對於糾紛感到抱歉，但也強調絕非有意挑釁，希望網友不要單憑畫面就妄加評斷。

至於沈男本人，里長轉述，他坦然面對守望隊處分，不過並不打算出面道歉。

(中時新聞網)