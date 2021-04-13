最新立委申報財產出爐，民進黨立委洪申翰財產僅有61萬元，且名下無房產，被媒體封為「最赤貧立委」，對此，洪申翰也說話了，直言第一時間聽到自己是「赤貧立委」，反應是「蛤，我有很窮嗎？」

監察院在4月6日公布最新一期廉政專刊，記載第10屆的立委財產申報資料，而洪申翰在去年5月申報財產時，名下並無房產，現金加上存款也僅有61萬餘元，另有一張保單，名下另外有一輛代步用的機車，但依法機車無須申報，為本屆「最赤貧立委」。

對此，洪申翰昨（12日）在臉書發文表示，有不少媒體記者來約訪今年財產申報的結果，說他被媒體封為「赤貧立委」，其實他第一時間反應是「蛤，我有很窮嗎？」

洪申翰也感謝大家的關心，直言自己其實真的覺得沒有很窮，也沒有覺得赤貧，自己每個月其實就是正常領取立委的薪水，以及正常的支出而已。跟過去有點差別的，是以前在一些聚會場合，可以涎著臉讓長輩買單的，現在真的不好意思了，「很感謝大家的關心，我也會繼續努力工作的」。對於外界提到的摩托車議題，洪申翰笑言，「我的摩托車還在我家門口，但下次我會記得機車不用申報」。

許多網友也在其po文底下留言表示，「看到機車不用申報，笑著笑著....然後就哭了」、「我留下兩行熱淚」、「重機就要申報了」、「赤貧立委還一直捐款給非營利機構，真的覺得自己很不窮」 。

(中時新聞網)