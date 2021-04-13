美國總統拜登親自出席的半導體高峰會周一登場，費城半導體指數反而表現不佳，終場下跌36.20點（或1.10%）收在3,258.33點，台積電ADR受到牽制下跌1.90美元（或1.55%）收在120.90美元，美股其餘3大指數一片綠油油，道瓊回檔55.20點（或0.16%）收在33,745.40點。

美國第一季財報本周登場，加上疫後經濟復甦，各大企業財報表現更值得關注，不過周一投資人尚在觀望市場狀況，導致四大指數出現小幅回落，納斯達克指數下跌50.19點（或0.36%）收在13,850.00點，標普500指數回檔0.81點（或0.02%）收在4,127.99點。

尤其輝達宣布與聯發科合作，搶攻PC領域的消息一出後，輝達大漲32.36美元（或5.62%）至608.36美元，英特爾則受到衝擊，重創逾4%大跌2.86美元至65.40美元，美科技四大巨頭僅亞馬遜上漲7.19美元（或0.21%）至3,379.39美元，其餘臉書、谷歌及蘋果都出現回落。

台積電周一由董事長劉德音代表出席半導體峰會，雖然沒有做出任何決定，台積電ADR下跌1.90美元（或1.55%）至120.90美元，聯電ADR同樣回檔0.08美元（0.08%）至9.32美元。

(中時新聞網)