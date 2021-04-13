促轉會昨(12)日召開記者會宣布將向行政院提出再延任一年，並強調新一年的工作將是「貫徹就則」，「協力共進」、「深化法制」，促轉會並強調「未來台灣需要一個有實現的專責機關」；主委楊翠表示，轉型正義的工作不能間斷，她也強調，促轉會不會成為「萬年促轉會」。楊翠的說法引發網友討論，就有網友指出，民進黨自己也很怕促轉會未來政黨輪替後，成為其他政黨的鬥爭工具，其實也根本不敢讓它成為一個常態機關。

楊翠在記者會中指出，促轉會不會「無限期延長」，延任之後會對《促轉條例》做盤點並提出相關修法，會有明確任期；「台灣需要一個有時限的專責機關」，促轉會這一年將檢討促轉會「轉型後」的功能。

對於促轉會再度提出延任，政院回應原則上支持，但外界有質疑聲浪、此話題已引發議論。有網友分析，民進黨自己也知道促轉會這個政治鬥爭的工具相當好用、愛不釋手，但他們也很擔心，若有一天政黨輪替了，這個強而有力的武器若落入敵手，後果恐不堪設想；而民進黨也希望在這段期間，盡可能使用促轉會這個行政資源來鞏固政權。

而對於促轉會表態將再延一年，台灣民間真相與和解促進會昨日發表聲明表示「十分遺憾」，促轉會運作三年以來，僅是不斷舉行所謂專家會議、收集意見，未曾真正邀請政府機關各部會，著手銜接方案；真促會認為，追求轉型正義是台灣社會的共識，但是追求轉型正義的手段本身必須正當，不可長期處於脫法狀態，成為政黨的提款機。否則，這樣得來的「真相」也不會被台灣社會所接受。

(中時新聞網)