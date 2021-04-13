搞笑團體「再見吧青春之光」成員，也就是日本諧星東袋（東ブクロ），近來開設YouTube頻道後，人氣扶搖直上，更是累積一票粉絲力挺，沒想到卻被爆出逼迫圈外女友墮胎，原因居然是「結婚的話工作可能會減少」，超渣發言引發網友不滿。

東袋2013年曾和圈內藝人妻子搞不倫戀，當時形象重挫，演藝事業跌落谷底，近年才走出低潮，重啟演藝事業，根據《週刊新潮》報導，東袋的圈外女友近來爆料被他逼迫墮胎，消息曝光引發嘩然，她透露雙方是透過IG私訊聊天認識，雖然固定約會卻始終沒有正式交往，直到去年提出「如果再不交往就不再見面」，兩人才正式交往成為情侶，沒想到卻意外懷孕，某次下腹疼痛到醫院診斷，才知道流產未保住小孩，擔心此事造成東袋心理負擔，便一直隱瞞此事。

沒想到2020年9月再次懷孕，將此事告訴東袋分享喜訊時，卻被他告知「我是賣玩咖人設的，結婚的話工作可能會減少」，未料隔天更冷血要求她墮胎，但女方仍堅持生下孩子，如今孕期已經滿3個月，但因為精神狀況不穩定，正服用安眠藥及鎮靜劑等藥物，據悉東袋已向經紀人報告此事，並和女方透過律師商討，目前尚未達成共識。

消息曝光後，東袋向媒體坦承兩人正在交往，強調身為男人，會扛起小孩的養育責任，但否認曾對女方說出「拿掉小孩」的話，甚至強調若女友不想扶養，也會考慮把小孩接過來，雙方說法差異甚遠，對此，女友表示不願多做回應，僅表示已經交由律師代為處理。

(中時新聞網)