天王劉德華縱橫演藝圈40年，親民謙虛又敬業的態度，讓他吸粉無數，向來自律的他凍齡有術，帥氣外貌幾乎沒有太大變化，近日他難得曝光晚餐菜色，讓網友都忍不住驚呼「吃得好少」。

劉德華近日在社群網站曬出一段影片，內容是他晚餐的菜色，只見他相當優雅品嘗晚餐，完全沒有狼吞虎嚥，而雖然都是素菜，但各種顏色的食物搭配，符合一天要有的營養均衡。

劉德華曝晚餐菜色。(圖／翻攝自微博)

劉德華相當自律沒暴飲暴食，多年來維持結實身材。(圖／翻攝自微博、台灣映藝提供)

而網友也發現，他並沒有全部吃完，吃了一半就結束用餐，看來相當自律，「吃得好少喔，華仔是神仙吧，羨慕你可以控制飯量」、「營養搭配的不錯」、「一般人這樣吃不會覺得香」。

其實已經吃素多年的劉德華，曾透露因為老婆和女兒的關係，才改變飲食習慣，「基本上是一連吃三頓穀類食品，原味乳酪和少量白煮雞肉」，並表示全年這樣吃，沒吃過其他食物。

而他被問到不會吃膩？他也笑說膩的時候拉起衣服看腹肌，就會很開心，他也說過自己30多年沒喝過冰水、冰飲品，連一年中最熱的「三伏天」，他也可以只喝熱飲，因為熱飲有助於血液循環，不容易老。

劉德華出道多年仍保養得宜，不僅維持一頭茂密黑髮，之前在演唱會，還曾秀出超狂8塊腹肌，是大家公認的不老男神，加上他自律的內在修養，至今仍受到不少粉絲喜愛。

(中時新聞網)