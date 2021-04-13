電信三雄第三季財報出爐，中華電單季每股賺1.14元，榮登獲利王，台灣大則以1.01元緊追在後，遠傳則為0.56元。

中華電(2412)3月份合併自結營業收入為162.2億元，較去年同期增加，主要因資通訊專案營收及行動銷貨收入增加，行動服務營收約略持平，抵銷固網語音營收之衰退，營業淨利為34.1億元，稅前淨利為36.1億元，歸屬於母公司業主之淨利為27.4億元，稅後EPS為0.35元，累計第一季稅後EPS為1.14元，與第一季財測達成率相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期。

台灣大(3045) 3月份自結合併營收117.3億元，營業利益12.2億元，稅後淨利為12.0億元，稅後EPS為0.43元；累計第一季合併營收353.1億元，營業利益36.4億元，稅後淨利為28.3億元，稅後EPS為1.01元。台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，三月台灣大旗下電商、5G兩大成長引擎同時點火，使得合併營收年增12%，推升第一季合併營收年增達11%。電商方面，儘管去年同期因疫情爆發，促使網購交易額上升，墊高基期，今年三月電子商務營收年成長仍達19%；5G方面，中高階5G手機、5G好速成雙、5G mo幣多等產品熱銷帶動下，用戶升轉5G動能持續，累積5G用戶正式突破60萬，帶動行動服務營收、銷貨收入同步年增。兩大成長引擎推動下，合併EBITDA年增亦於本月轉正，為15個月來首次，整體營運呈現穩步回溫趨勢。

遠傳(4904)3月合併營收為65.77億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為23.12億元與6.37億元，3月稅後EPS為0.20元，累計至今年3月，遠傳合併總營收為208.36億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為67.99億元與18.11億元；稅後EPS為0.56元。

(時報資訊)