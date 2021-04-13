海樂影業(6688)第1季合併營收為3,042萬元，年成長3.53倍，主要《杏林醫院》在全台票房開出亮麗的成績單及Netflix的版權收入。《杏林醫院》自開拍到上映，登LINE TODAY用戶票選最期待電影第一名，上映首日全台票房607萬元，超越《女鬼橋》首日497萬元、《馗降：粽邪2》435萬元。

海樂表示，延續《杏林醫院》再推出鬼片《凶宅怪談》、恐怖電影《鬼鄰居》等，其中，《鬼鄰居》取材自歐洲瑞典郊區真實新聞，新銳導演托德丹尼爾森Tord Danielsson、奧斯卡梅蘭德Oskar Mellander看上了此豪宅充滿懸疑驚悚的故事，便聯手進行改編拍攝，初試啼聲便獲得票房佳績，勇奪上映新片冠軍。更在歐洲奧斯卡-金甲蟲獎，強勢入圍四項大獎提名；最佳音效、最佳妝髮造型、最佳服裝設計、最佳視覺特效。此外，4月起包括恐怖片《殺戮輪迴》、恐怖片《真．鮫島事件》、動作驚悚《一級任務》、恐怖片《鬼護士》等，將於全台各大戲院上映。

海樂指出，2020年新冠疫情重創全球電影院，全球總票房呈現跳崖式下跌，好萊塢電影更是重災區，推出的片檔不斷遞延或調整，包括《殺手保鑣2》、《玩命關頭9》、《捍衛戰士2》等皆延後至2021年上映。隨著日前疫情逐漸趨緩，實體演藝活動也出現供給與需求慢慢恢復的現象，目前海樂所代理版權的《殺手保鑣2》近期美國已宣布於6月16日正式上映，盼好萊塢大片的票房佳績，有機會增添公司營運。

海樂已籌畫各式電影、演唱會、承辦活動等的項目，第2季規劃將有超過6檔電影、3場演唱會與大型活動即將推出，希望電影版權代理及演藝活動雙事業體都能自更谷底翻身。

(時報資訊)