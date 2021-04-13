小編今天（13日）精選5件不可不知的國內外財經大事，最大頭條是三星影像顯示器事業部（即電視部門）社長韓宗熙率隊來台搶料，要力保供料無虞。

【1】三星高層專機來台搶料 快閃會見聯發科、聯詠、友達

三星影像顯示器事業部（VD，即電視部門）社長韓宗熙（Han Jong-hee）率隊來台搶料，展開兩天一夜的旋風行程。據了解，12日上午韓宗熙一行人來台後先會見聯發科、聯詠等IC供應商、下午再前往友達總部，預計13日上午離台。業內指出，三星今年液晶電視出貨要挑戰5,000萬台的新高紀錄，但是缺料問題成為最大的障礙，因此韓宗熙特地來台追IC、搶面板，要力保供料無虞。

【2】晶圓代工二哥出頭天 高盛喊出7字頭

高盛證券指出，聯電晶圓代工的單位售價漲價動能比預期中更為強勁，將延續整個2021年，帶動營收與毛利雙雙攀高，預估下半年毛利率就會衝上30％以上，給予「買進」投資評等，並把推測合理股價估值由65元升至70.8元。

【3】金控雙雄 首季大賺逾千億

兩大金控龍頭獲利競速。富邦金控12日公告，3月單月稅後獲利114.99億元，較去年同期成長42％，推升首季稅後獲利突破500億元，較去年同期大幅成長118％，每股稅後獲利（EPS）為4.89元，持續坐穩金控每股獲利王寶座，同時，若不提存外匯準備金，則富邦金EPS在3月已破5元。

【4】紙箱大缺貨 紙廠大豐收

疫苗開打帶動各行各業報復性成長，讓原本供不應求的紙箱廠更「袂赴做」，「紙箱之亂」一觸即發！近日農業紙箱頻傳缺貨搶箱，中南部紙箱廠已全能生產供貨，但仍免不了延遲，將盡量趕在一周內交貨；另據了解，永豐餘、榮成等紙箱大廠將自5月起陸續汰舊換新設備，工廠集中在北部，過渡期每月紙箱產能將出現三～四百萬平方米缺口，屆時工業紙箱也恐將告急。

【5 】鮑爾重申：美國今年內不會升息

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）表示，在疫苗接種與強而有力的財政、貨幣政策支持下，美國經濟正處於「轉捩點」，經濟與就業成長將加速復甦，但他強調，Fed仍會持續寬鬆貨幣政策立場，重申今年極不可能升息。

(中時新聞網)